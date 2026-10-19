זלנסקי מגיב לטראמפ: "אוקראינה מעולם לא רצתה את המלחמה הזאת"

( Leib Abrams/Flash90, זלנסקי (צילום: Oleksandr Osipov / Shutterstock), (צילום: שאטרסטוק) )

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הגיב היום (שני) למתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגדו, בה האשים את זלנסקי בכך שהוא לא רוצה להביא לסיום המלחמה עם רוסיה. בדבריו הסביר כי אוקראינה קיבלה כל הצעה להפסקת אש או סיום המלחמה - בעוד שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין דחה את ההצעות ואף סירב לנקוט בצעדים להפחתת המתיחות.

"הלילה, רוסיה פתחה במתקפת טילים בליסטיים נוספת, ושוב - לא הייתה כל התרעה לכך מצד שותפינו" אמר זלנסקי. "גם הפעם, המטרות היו מתקני אנרגיה ותשתיות, אך בנוסף נפגעו מתקפה, בית ספר, תחנתרכבת ובנייני מגורים רגילים". "אוקראינה מעולם לא רצתה את המלחמה הזו" הוסיף והבהיר. "אנחנו הגבנו בחיוב לכל הצעה להפסקת אש, וקיבלנו בברכה כל ניסיון מצד שותפינו להביא לסיום מכובד של המלחמה. אך תגובתה של רוסיה - פעם אחר פעם - הייתה שיגור טילים בליסטיים, כטב"מים והרג בני אדם". זלנסקי המשיך ותקף את הנשיא הרוסי: "לא רק שפוטין אינו מעוניין לסיים את המלחמה הזו, הוא אפילו לא מעוניין לנקוט בצעדים הקטנים ביותר כדי להפחית את המתיחות. כל אחד משותפינו נתקל בכך באופן אישי, אחרי שקיבל סירוב מצד רוסיה". "חיוני לקרוא לדברים בשמם – להגדיר את התוקפן כתוקפן, ולסייע לאוקראינה להגן על חיי אדם. כאשר אספקת הטילים למערך ההגנה האווירית של אוקראינה נחסמת, בזמן שרוסיה זוכה להקלה או לדחייה של סנקציות – הרי שזהו, למרבה הצער, התכחשות למציאות מצד שותפינו" סיכם, כשהוא מביע ביקורת על ההתנהלות האמריקנית. "בפועל, המלחמה נמשכת – ומונעת אך ורק על ידי תקיפות רוסיות ורצונה של רוסיה להאריך את הסכסוך הזה. אני מודה לכל מי שמכיר במציאות זו ומסייע לאוקראינה".

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כאמור, טראמפ תקף בחריפות אמש את נשיא אוקראינה, כשהאשים את זלנסקי בכך שהוא לא מעוניין להביא לסיום המלחמה בארצו. "ההחלטה שלי בנוגע לרוסיה פשוטה מאוד. אני נמצא בעיצומו של משא ומתן להשגת שלום במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ואני לא רוצה לעשות שום דבר שירחיק בטיפשות את רוסיה משולחן המשא ומתן" טען. "יש כרגע התקדמות גדולה - וחתימה על הסכם עכשיו יעשה זאת. אני יכול לחתום על הסכם מאוחר יותר, או מתי שארצה".

טראמפ הוסיף והסביר כי רוסיה מצמצמת את הסיוע שהיא מעבירה לאיראן בהשוואה לעבר, והוא מעוניין להמשיך במצב הזה. "מנגד, זלנסקי תוקף בתי זיקוק לסולר ברוסיה, כשהוא יודע שהתקיפות האלה פוגעות קשות בשוקי הסולר בעולם, כולל בארה"ב" תקף. "לזלנסקי לא אכפת, ולמען האמת, עם כל הכסף שאירופה כידוע מעניקה לו, ושג'ו ביידן הנוכל העניק לו בעבר, הוא לא רוצה לסיים את המלחמה הזאת, וכנראה שמעולם לא רצה".

בסיכום טען כי "זלנסקי היה יכול להשיג הסכם טוב יותר לפני שנתיים מזה שהוא יכול להשיג עכשיו. המדינה שלו הרוסה, חלק גדול משטחה אבד, הגישה שלה לאוקיינוסים ולימים נעלמה, ואוכלוסיית הגברים שלה הידלדלה - רבים נפצעו או נהרגו. אני רוצה שהמלחמה הזו תסתיים!".