סלינה גומז חושפת את ההתמכרות שלה: "נורא קשה להיגמל"

סלינה גומז החליטה לשים סוף לשמועות ולתיאוריות שרצו ברשתות החברתיות בשנים האחרונות בנוגע לשינויים הקיצוניים בקולה. בסרטון ששיתפה בסטורי שלה באינסטגרם, כשהיא ללא איפור, חשפה הזמרת בת ה-34 את הסיבה האמיתית לשינוי – והעבירה מסר חשוב למעריצים.

"אני לא יכולה לשנות את הקול שלי", שיתפה גומז. "השתמשתי הרבה בסיגריה אלקטרונית עם ניקוטין. נורא קשה להיגמל מניקוטין, ואני פשוט רוצה להגיד שאם אתם עוברים את זה, או אפילו שוקלים להתחיל – זה פשוט לא שווה את זה".

היא המשיכה והבהירה עד כמה ההרגל השפיע על מיתרי הקול שלה: "זה כל כך מטופש. זה שינה לי את הקול. אז אם אתם לא אוהבים להקשיב לקול שלי, זה לגמרי מובן. אין לי בעיה עם זה – פשוט אל תקשיבו".

גומז לא הסתירה את הקושי שבתהליך הגמילה והודתה שהניסיון להפסיק היה "ממש קשה", אך בחרה לסיים במסר מעודד ומחזק לכל מי שנאבק בהתמכרות כלשהי: "אני רק מקווה שאצליח להמשיך להתמיד. אם אתם עוברים משהו, אתם יכולים לעבור את זה – אבל זה מבאס".