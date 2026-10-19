"אם זה קורה, ששלמה פילבר יתפטר באותו רגע"

המגיש איל ברקוביץ', התייחס היום (שני) ברדיו 103fm, לפערים בסקרים בערוץ 14, של שלמה פילבר, לבין שאר הסקרים בערוצים השונים. נדגיש כי מדובר על פער של למעלה מ-10 מנדטים.

ברקוביץ' התייחס לכך ואמר: "אם פילבר יהיה צודק בסקרים, לא רק שאני אתנצל - אני אגיד 'פילבר זה כוכב על, צריך להצדיע לו!' אבל אם הסקרים של-12 ו-13 צודקים, שפילבר יתפטר באותו הרגע".

גולשים נוספים התקשו להסביר את הפער וטענו כי הבחירות הקרובות יקבעו את עתידו המקצועי של פילבר, האם הוא הצליח לחזות נכון כי בניגוד לכל הסיכויים כי גוש הימין יקבל 61 מנדטים, או שמא גוש נתניהו יתרסק לחלוטין.

נזכיר כי אמש אמר פילבר ברדיו 'גלי ישראל': "אני לא חוזר בי מהעניין הזה שבסוף זה ייגמר ב-63-64. כרגע יש שני אירועים. אירוע אחד זה שאנחנו לוקחים את זה בזהירות כי אתה לא יודע מה יהיו אחוזי ההצבעה אצל הערבים. ועד שלשום גם לא ידעת מה יהיו אחוזי ההצבעה אצל החרדים.

‏הדבר השלישי הכי משמעותי זה בעצם שכרגע יושבות שתי מפלגות באמצע, כרגע הן שורפות בין שישה לשבעה מנדטים לשני הצדדים, אבל הן שורפות יותר מנדטים לימין מאשר לגוש השמאל".