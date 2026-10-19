יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ניר ברקת

ניר ברקת ( אוליבר פיטוסי/פלאש90 )

לרגל יום הולדתו, קבלו הצצה לדמותו המרתקת של ניר ברקת – אחד האנשים הציבוריים הבולטים בישראל, שנע בטבעיות בין שדות הקרב של הצנחנים, שולחנות היזמות של ההייטק, ימי העשייה הסוערים בלשכת ראש עיריית ירושלים ועד לניהול הכלכלה הישראלית. הנה 10 עובדות ששווה להכיר על המסלול הבלתי שגרתי שלו.