יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ניר ברקת

לרגל יום הולדתו, קבלו הצצה לדמותו המרתקת של ניר ברקת – אחד האנשים הציבוריים הבולטים בישראל, שנע בטבעיות בין שדות הקרב של הצנחנים, שולחנות היזמות של ההייטק, ימי העשייה הסוערים בלשכת ראש עיריית ירושלים ועד לניהול הכלכלה הישראלית. הנה 10 עובדות ששווה להכיר על המסלול הבלתי שגרתי שלו.
איש צבא ולוחם בצנחנים: ברקת התגייס לצה"ל בשנת 1977 ושירת בחטיבת הצנחנים. הוא התקדם בסולם הפיקוד, שימש כמפקד פלוגה ואף נפצע בקרב בלבנון בשנת 1980 במהלך היתקלות עם מחבלים.
מאבות ההייטק הישראלי: בשנת 1988 היה מבין המייסדים של חברת התוכנה "BRM", שהייתה מחלוצות תחום אבטחת המידע והאנטי-וירוס בארץ ובעולם.
ההשקעה ההיסטורית ב-Check Point: אחד הצעדים העסקיים המצליחים ביותר של ברקת ושותפיו ב-BRM היה זיהוי הפוטנציאל של חברת Check Point בראשית דרכה. ההשקעה הראשונית הקטנה בחברה הניבה תשואה אדירה והפכה אותו לאחד מאנשי העסקים האמידים בישראל.
פילנתרופיה ויזמות חברתית: לאחר פרישתו מעולם העסקים הפעיל, הקים ברקת את עמותת "סנונית" לקידום החינוך המתוקשב, והשקיע במיזמים חברתיים וחינוכיים שונים לצד רעייתו, בברלי.
שקל אחד בלבד לשנה: במהלך כל שנות כהונתו כראש עיריית ירושלים (וכשגר בשירות הציבורי), בחר ברקת שלא לקבל שכר והסתפק בשכר סמלי של שקל אחד בלבד בשנה.
עשור בראשות עיריית ירושלים: ברקת כיהן כראש עיריית ירושלים במשך שתי קדנציות רצופות, משנת 2008 ועד 2018. בתקופתו שים דגש מרכזי על פיתוח התיירות, תרבות הצעירים, הבאת חברות הייטק לבירה וקידום מרוץ המרתון הבינלאומי של העיר.
ניטרול מחבל בידיים חשופות: בפברואר 2015, בעת שנסע ברכבו סמוך לעיריית ירושלים, הבחין במחבל שדקר עוברי אורח. ברקת, יחד עם מאבטחו, קפץ מהרכב, השתלט על המחבל וניטרל אותו עד להגעת כוחות הביטחון.
המעבר לזירה הלאומית: בשנת 2019 נבחר לראשונה לכנסת מטעם סיעת הליכוד. בפריימריז של המפלגה הגיע פעם אחר פעם למקומות הגבוהים ביותר בזכות פופולריות רבה בקרב מתפקדי התנועה.
שר הכלכלה והתעשייה: החל משנת 2022 מכהן ברקת כשר הכלכלה והתעשייה של מדינת ישראל, תפקיד במסגרתו הוא מוביל רפורמות בנושאי יבוא, הפחתת רגולציה ועידוד התחרות במשק.
ירושלמי שורשי ואיש משפחה: ברקת נולד וגדל בירושלים (בנו של פרופ' זלמן ברקת), בעל תואר ראשון במדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית, נשוי לבברלי ואב לשלוש בנות.