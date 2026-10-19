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"גאה שלא תמכתי בחוק שמנציח עוול ערכי ומוסרי"

ח"כ משה סולומון שהודח מהציונות הדתית בגלל שהתנגד לחוק הגיוס, התייחס הבוקר לאמירה של נתניהו כי הייתה חסרה אצבע אחת להעברת החוק: "לפני הבחירות תחשבו על מי אנחנו יכולים לסמוך?"

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סולמון וסטרוק (יונתן זינדל/פלאש90)

ח"כ משה סולמון מהציונות הדתית, שהודח מהרשימה בגלל התנגדותו לחוק הגיוס, מתייחס לתדרוך של נתניהו אמש, בו אמר ראש הממשלה כי הייתה חסרה אצבע אחת כדי להעביר את חוק הגיוס.

סולמון שיחד עם אופיר סופר (שגם הוא הודח מהרשימה), היו 2 הח"כים שהתנגדו לחוק שמאשר השתמטות למגזר החרדי, התייחס לדבריו של נתניהו ורמז כי בבחירות הבאות צריך להצביע למפלגה אחרת שאינה הציונות הדתית.

"רגע לפני הבחירות, וכשמיליוני אזרחים ייכנסו מאחורי הפרגוד לבצע את ההחלטה החשובה הזאת, אני מבקש שתחשבו: על מי אנחנו יכולים לסמוך? מי ייצג את הערכים שלנו, בכל מחיר ובכל לחץ שיהיה עליו", פרסם סולמון.

"ראש הממשלה אמר אתמול בקולו - "הייתה חסרה אצבע אחת לחוק הגיוס". חוק שמבטל סנקציות, חוק שמנציח עוול ערכי ומוסרי. אני גאה בבחירות שעשיתי, גם במחירים האישיים ששילמתי. זו המהות של שליחות ציבור. וזה מה שצריך לחפש בבחירות הקרובות".

בבחירות במרכז הציונות הדתית, שנערכו לפני כשלושה חודשים, סולומון וסופר היו שני חברי המרכז היחידים שלא הצביעו. מלבד סטרוק ורוטמן, שאר חברי הרשימה נדחקו למקומות לא ריאליים.
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