מומחה לאיראן מעריך: ״לדעתי זה עניין של כמה שבועות״

טילים איראניים ( Matyas Rehak / שאטרסטוק )

‏האלוף (מיל') יפתח רון־טל התייחס הבוקר (שני) ברדיו ׳גלי ישראל׳ לדיווחים על התחממות המערכה מול איראן ואמר: "אני חושב שטראמפ מבין, באמצעות השיח שלו עם נתניהו, שאנחנו נמצאים בשלב ההכרעה במערכה״.

עוד הוא הוסיף: ״זה שילוב של מערכה כלכלית, וכשיבוא הזמן, ולדעתי עניין של כמה שבועות, גם מערכה צבאית נוספת. כל תכליתה להביא לכך שאין יותר שום דרך לציבור האיראני אלא לצאת לרחובות. הם הגיעו לחרפת רעב. המערכה המשולבת של ישראל וארצות הברית תכוון לפגיעה בתשתיות כלכליות, בנפט, במים, בתחבורה האווירית והקרקעית ובאספקת הדלק. לשם תכוון המתקפה המכריעה, שאמורה למעשה לסיים את המערכה".

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נזכיר כי אמש, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, אמר כי הוא תומך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה בישראל, והתייחס להישגיו של נתניהו וליעדים שיש בפניהם מול איראן.