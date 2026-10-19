אורן הלמן מטיל פצצה: ״אחרי עשרות שנים - זה האיש שאצביע לו בבחירות״

‏אורן הלמן, איש העסקים הבכיר, ומי שהיה ליכודניק במשך שנים הודיע היום (שני) ״עשרות שנים עם נתניהו, המשפחה שלי ואני החלטנו: נצביע לנפתלי בנט״.

בפוסט ארוך הוא סיפר מה היו הסיבות שהובילו לכך. ״אשתי ואני אנשי ליכוד כבר עשרות שנים. זה הבית הפוליטי שלנו. אנחנו עדיין חברי ליכוד, משלמים דמי חבר מדי שנה, ואין לנו שום כוונה להתבייש או להתנצל.

אבל לנתניהו אנחנו לא מסוגלים להצביע יותר. דווקא כאנשי ימין אמיתיים ושורשיים, וכחברי ליכוד, אנחנו פשוט לא יכולים להצביע בשבילו יותר. עבדתי עם נתניהו, הערכתי אותו בעבר, ודווקא בגלל זה קשה לי לכתוב את הדברים:

‏ביבי נושא באחריות העליונה למחדל הנורא של 7 באוקטובר. זה קרה במשמרת שלו״.

עוד הוסיף הלמן: ״במקום לעמוד מול העם, לקחת אחריות אישית מלאה ולבקש סליחה מהמשפחות השכולות, מהחטופים ומהעם כולו - הוא עסוק בגלגול אשמה על אחרים. וקשה לי מאוד עם מה שהוא עושה למוסדות המדינה שלנו.

‏הניסיונות של הממשלה להחליש את מערכת המשפט, את המהלכים נגד היועצת המשפטית לממשלה ואת היחס של נתניהו לנשיא בית המשפט העליון, והחרמתו. אני לא חושב שמערכת המשפט מושלמת, יש מה לתקן, אבל יש הבדל עצום בין תיקון מערכת לניסיון להחליש אותה כל פעם שהיא לא פועלת לפי רצונו של השלטון.

ככה גם בתקשורת: המתקפות על עיתונאים, היחס לתקשורת ביקורתית ואת החקיקה בתחום השידורים, ואני מפחד מהפגיעה בתקשורת החופשית והשתקת ביקורת. אני רוצה תקשורת שמבקרת כל ממשלה, גם ממשלה שאני תומך בה״.

עוד הוא הוסיף: ״ויש עוד נושא שמוציא אותנו מדעתנו: גיוס החרדים. חזרתי להתנדב למילואים ביולי 2023 אחרי כ-20 שנה, ומאז 7 באוקטובר שירתי כ-200 ימים בצו 8. לא מוכן לקבל מצב שנתניהו מעדיף שותפות פוליטית שמאפשרת אי-שוויון בנטל, כשמשפחות נקרעות בשירות ואחרים פטורים.

‏גם החשדות לבגידה בפרשת קטאר, והשאלות הקשות על יועצי נתניהו. לכל מי שממהר לקרוא לי "שמאלן": הימין שלי לא תלוי בנתניהו.

‏סבא שלי, יוסף מזרחי, נולד בחברון ב-1910 ומשפחתו שרדה את פרעות תרפ"ט. משפחת סבתי, לאה לבית כהן מיואנינה שביוון, עלתה ב-1920 בזכות הציונות וכך ניצלה מגורל 90% מיהודי העיר שנרצחו בשואה. גדלתי בבית שורשי של אצ"ל וחרות.

‏הייתי יו"ר תא הליכוד באוניברסיטת תל אביב, הפגנתי נגד אוסלו מול בית רבין, נאבקתי בהתנתקות והייתי יועץ של נתניהו בין 2004 - 2006 (אגב, בנט פיטר אותי מהלשכה). נתניהו עצמו הציע לי בעבר 6 תפקידים בכירים (מנכ"ל משרד התקשורת, מזכיר ממשלה, ראש מערך ההסברה, מנכ"ל הליכוד, נציב שירות המדינה ופעמיים מנהל קמפיין 2015).

‏אז הייתי מספיק ימני וראוי בעיניו ובעיניהם?״.