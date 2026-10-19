שגריר ארה"ב מברך על מעצר החשודים: "התפתחות חיובית מאד"

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ( STR\פלאש 90 )

מבצע "עלה של זית": שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי הגיב למעצרם של 8 החשודים במעורבות באירועי האלימות בבנימין בסוף השבוע האחרון, בהם דווח על תקיפת צלמת ונציגים דיפלומטים זרים. בדבריו האקבי בירך על המעצרים וקרא למצות את הדין עם האחראים.

לטענת האקבי, מעצר החשודים מהווה "התפתחות חיובית מאד במציאתם והענשתם של אלו שתקפו באכזריות והכו את היידי לוין, עיתונאית ללא נשק, מעיתון 'וושינגטון פוסט'. כזכור, שלשום האקבי גינה את האירועים האלימים בבנימים ואמר כי "אלו שתקפו את העיתונאית צריכים להיות בכלא לשנים ארוכות. קראנו לחקירה מלאה, מעצרים, ומיצוי הדיון עם כל מי שהיה חלק מהאירוע הזה. תקיפת צלמת מהווה מעשה נפשע של טרור שבוצע על ידי פחדנים רעולי פנים".

כאמור, המשטרה הודיעה הבוקר על מעצרם של שמונה חשודים במסגרת מבצע מיוחד, שזכה לשם "עלה של זית" ומתנהל בעקבות אירועי האלימות שעליהם דווח בסוף השבוע, ובהם תקיפת אשת תקשורת והחשד לתקיפת נציגים דיפלומטיים זרים באזור בנימין.

על פי הודעת המשטרה, שוטרי מחוז ש"י, בשיתוף שב"כ ובליווי כוחות מג"ב איו"ש וצה"ל, פתחו בפעילות מעצרים שבמהלכה נעצרו עד כה שמונה חשודים והוחרמו מספר כלי רכב. במקביל לפעילות החקירתית, פועלים כוחות צה"ל ומג"ב באזור לאכיפת החוק, לרבות פינוי בנייה בלתי חוקית, טיפול בהפרות של צווי אלוף ובפלישה לבית פלסטיני.

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במשטרה לא פירטו בשלב זה את זהות העצורים או את מידת המעורבות המיוחסת לכל אחד מהם באירועים שנחקרים. החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות המשטרה במרחב שומרון.