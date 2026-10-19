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חדשות פוליטי מדיני

גדעון אוקו מעריך: יש סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה

העיתונאי והמגיש גדעון אוקו, התייחס לבחירות שצפויות להתקיים בעוד כשבוע וטען כי יש סיכוי שאחד המועמדים הבולטים יכהן כראש ממשלה. האב השכול השיב לו: "מקווה שאתה טועה בגדול"

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בחירות (יונתן זינדל/פלאש90)

מגיש 103fm גדעון אוקו, אמר היום (שני) במהלך השידור "יש תרחיש שנתניהו יהיה ראש הממשלה גם אחרי ה-7 באוקטובר".

איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני ז"ל, שנרצחה ב-7 באוקטובר אמר לו: "אני רוצה להאמין שאתה טועה בגדול, כי אחרת תהיה פה עזיבה היסטרית של אנשים".

עוד הוא הוסיף כי הוא לא מסוגל לעזוב ולהשאיר את רוני בחלקה הצבאית בכפר סבא, אך אם שואלים את אשתו היא בהחלט תרצה לעזוב.

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נזכיר כי על פי סקר כאן 11 אמש, גוש איזנקוט חוזר להוביל על הקואליציה, עם 52 מנדטים לעומת 51.

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אורלי
לפני שעה

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