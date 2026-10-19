גדעון אוקו מעריך: יש סיכוי שהוא יהיה ראש ממשלה

מגיש 103fm גדעון אוקו, אמר היום (שני) במהלך השידור "יש תרחיש שנתניהו יהיה ראש הממשלה גם אחרי ה-7 באוקטובר".

איל אשל, אביה של התצפיתנית רוני ז"ל, שנרצחה ב-7 באוקטובר אמר לו: "אני רוצה להאמין שאתה טועה בגדול, כי אחרת תהיה פה עזיבה היסטרית של אנשים".

עוד הוא הוסיף כי הוא לא מסוגל לעזוב ולהשאיר את רוני בחלקה הצבאית בכפר סבא, אך אם שואלים את אשתו היא בהחלט תרצה לעזוב.