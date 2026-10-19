ח"כ יש עתיד מודה: "אתמול עשיתי טעות, שגיתי"

יאיר לפיד ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חבר הכנסת ולדימיר בליאק, התייחס היום (שני) לבחירות הקרובות וסיפר על סיטואציה שקרתה לו עם מפלגת הקואליציה ומדוע זו ההוכחה לכך שצריך לשלוח את הממשלה הביתה.

"אתמול עשיתי טעות. הערכתי, בתמימותי הבלתי מתקבלת על הדעת, כי במסגרת הקיצוץ הרוחבי הכואב והעמוק בחינוך, בבריאות, ברווחה, באקדמיה ובמדע, גם משרד ההתיישבות של סטרוק יתרום כמה גרושים. שגיתי. ממשרדה של סטרוק, הקופה הקטנה של מפלגת הציונות הדתית של סמוטריץ׳, עם תקציב עצום של 834 מיליון ש״ח, לא יקוצץ כלום. מאומה. תשאלו למה? כי כבר היום, באמצע אוקטובר, לא נשאר במשרד שקל אחד ״נזיל״! הכול חויב. איזה יופי, איזו יעילות מופלאה".

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‏עוד כתב בליאק: "מה הסיכוי ששר האוצר עדכן מראש את חברת מפלגתו שהולך להיות קיצוץ רוחבי בתקציב, וששניהם דאגו מראש לבזבז ולחייב את כל היתרות במשרד המפלגתי? לא מאמין שדבר כזה יכול לקרות.

‏תקשיבו טוב, חבורה של מושחתים - בעוד מספר שבועות, בהרכב החדש של ועדת הכספים, אני מתחייב לדרוש לפתוח את כל הנתונים בפני חברי הכנסת ולסרוק במסרקות ברזל כל שקל, כל הוצאה וכל התחייבות במשרד של סטרוק, במשרד המסורת, במשרד המורשת, במשרד לשירותי דת ובכל המשרדים המומצאים. החצופים הללו ילמדו בדרך הקשה שכספי ציבור אינם הפקר.

‏רוצים שזה יקרה? אתם כבר יודעים איזה פתק לשים בקלפי. כתבו אותו בתגובות. שתפו".