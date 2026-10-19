פרופ' משה כהן אליה: "מתרבים הסימנים שהוא הולך לנצח"

בזמן שהמערכת הפוליטית נערכת ליום הבוחר והמתח בין הגושים מגיע לשיאו, פרופ' משה כהן אליה מציג ניתוח מעמיק על תמונת המצב הפוליטית, ומעריך כי המגמה בשטח שונה לחלוטין ממה שמנסים לצייר בתקשורת.

"התמיכה החד-משמעית של טראמפ בנתניהו מלמדת שמתרבים הסימנים לכך שגוש הימין ינצח", קובע כהן אליה בפתח דבריו. לדבריו, בדיקות עומק מוכיחות כי התחזיות הפסימיות לגוש אינן מדויקות: "מסתבר שהנטישה של הליכוד היא הרבה יותר קטנה מכפי שחושבים, ובנוסף יש מצביעים צעירים חדשים שנוטים ימינה ויש לא מעט מתפכחים שזזו ימינה בעקבות השבעה באוקטובר".

בהתייחסו לאסטרטגיית הבחירות של ראש הממשלה בישורת האחרונה, מנתח כהן אליה את המהלכים בשטח: "נתניהו עובד בכל הכוח כדי לסגור כל פינה אפשרית. בימים אלו אנו עדים לקמפיין גוועלד שלו, כשכהרגלו בסוף כל קמפיין הוא רץ מאולפן לאולפן. המטרה שלו היא להחזיר תומכי ליכוד שרצו להצביע לבן גביר, כך שבן גביר לא יעבור את שמונת המנדטים. נדמה גם שלוינטר עצמו כבר ברור שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, ומכיוון שהרוב המכריע של תומכיו הם אנשי ימין, הם יעבירו את הצבעתם לגוש הימין".

כהן אליה מסביר כי תופעה זו נשענת על "האפקט הפסיכולוגי" המוכר במדע המדינה, שבו בוחרים נוטים לנטוש מפלגות שסיכוייהן לזכות בייצוג נמוכים מחשש לבזבוז קולות, ומעבירים את תמיכתם למפלגות המבוססות יותר.