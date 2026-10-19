פרופ' משה כהן אליה: "מתרבים הסימנים שהוא הולך לנצח"

בזמן שהמערכת הפוליטית נערכת ליום הבוחר והמתח בין הגושים מגיע לשיאו, פרופ' משה כהן אליה מציג ניתוח מעמיק על תמונת המצב הפוליטית, ומעריך כי המגמה בשטח שונה לחלוטין ממה שמנסים לצייר בתקשורת.
"התמיכה החד-משמעית של טראמפ בנתניהו מלמדת שמתרבים הסימנים לכך שגוש הימין ינצח", קובע כהן אליה בפתח דבריו. לדבריו, בדיקות עומק מוכיחות כי התחזיות הפסימיות לגוש אינן מדויקות: "מסתבר שהנטישה של הליכוד היא הרבה יותר קטנה מכפי שחושבים, ובנוסף יש מצביעים צעירים חדשים שנוטים ימינה ויש לא מעט מתפכחים שזזו ימינה בעקבות השבעה באוקטובר".
בהתייחסו לאסטרטגיית הבחירות של ראש הממשלה בישורת האחרונה, מנתח כהן אליה את המהלכים בשטח: "נתניהו עובד בכל הכוח כדי לסגור כל פינה אפשרית. בימים אלו אנו עדים לקמפיין גוועלד שלו, כשכהרגלו בסוף כל קמפיין הוא רץ מאולפן לאולפן. המטרה שלו היא להחזיר תומכי ליכוד שרצו להצביע לבן גביר, כך שבן גביר לא יעבור את שמונת המנדטים. נדמה גם שלוינטר עצמו כבר ברור שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, ומכיוון שהרוב המכריע של תומכיו הם אנשי ימין, הם יעבירו את הצבעתם לגוש הימין".
כהן אליה מסביר כי תופעה זו נשענת על "האפקט הפסיכולוגי" המוכר במדע המדינה, שבו בוחרים נוטים לנטוש מפלגות שסיכוייהן לזכות בייצוג נמוכים מחשש לבזבוז קולות, ומעבירים את תמיכתם למפלגות המבוססות יותר.
לגבי מעורבותו של הנשיא האמריקאי, טוען כהן אליה כי מדובר בזיהוי מגמה ניצחת בוושינגטון: "התמיכה של טראמפ בנתניהו נובעת משילוב של שני גורמים: ראשית, הוא באמת צריך את נתניהו לצידו, והוא חושש מלקחת סיכון עם דמות לא מנהיגותית כמו איזנקוט. ושנית, טראמפ כידוע לא אוהב להיות לוזר. כנראה שהגיעו לטראמפ הסקרים של נתניהו, והוא הבין שהוא בדרך לניצחון".
בסיום דבריו מדגיש כהן אליה את רצון הציבור ביום שאחרי הבחירות: "העם רוצה להשלים את הניצחון המוחלט. העם רוצה בשיתוף פעולה שהוכיח את עצמו היטב בין נתניהו לבין טראמפ בהכנעת איראן, ולא רוצה ממשלת מיעוט שתלויה במועצת השורא בכל הנוגע לנקיטת פעולות הכרחיות לביטחון ישראל. במאבק בין האליטות של קפלן לבין עם ישראל, עם ישראל ינצח".
עופר וינטר, תודה באמת שאתה שורף לאזרחים פשוטים מנדטים בימין ורץ בסוף לזרועות ליברמן!