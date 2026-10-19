לראשונה מאז חילופי השלטון: הרצוג יצא לביקור בהונגריה

הנשיא הרצוג ( קובי גדעון/לע"מ )

ביקור מדיני נוסף: נשיא המדינה יצחק הרצוג יצא מחר (שלישי) לביקור מדיני בהונגריה, שיימשך 12 שעות. זו תהיה הפעם הראשונה שבה בכיר ישראלי מבקר במדינה מאז חילופי השלטון במאי האחרון, בהם ראש הממשלה לשעבר ויקטור אורבן הוחלף על ידי ראש הממשלה פטר מדיאר. במהלך הביקור, הרצוג יתקבל בארמון הנשיאות בבודפשט על ידי נשיא הונגריה, אנדראש באקה. השניים יקיימו פגישה מדינית, שבמהלכה ידונו בהעמקת שיתופי הפעולה ובחיזוק היחסים בין שתי המדינות. לאחר מכן, הרצוג ייפגש לראשונה עם מדיאר, כשהשניים ידונו בקידום שיתופי הפעולה הבילטרליים בין שתי המדינות.

עוד באותו נושא הערבים נוטשים את האולם בזמן נאום הרצוג אריה יואלי

במוקד הביקור, יישא נשיא המדינה נאום בכנס הבין-לאומי של ״קול העם״ (VoP). הכנס המתקיים במסגרת יוזמה גלובלית בהובלתו של הנשיא, המפגישה בין מנהיגות ומנהיגים, צעירות וצעירים יהודים מהתפוצות ומישראל, במטרה לחזק את הקשרים ולקדם שיח משותף סביב האתגרים הניצבים בפני העם היהודי. את הביקור יחתום הרצוג בפגישה עם ראשי הקהילה היהודית של הונגריה.