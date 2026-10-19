"לא לוקחים סיכון": יו"ר מפלגת הציבור החרדי בהודעה דרמטית

( חיים גולדברג / פלאש90 )

בזמן שהמפה הפוליטית סוערת לקראת הבחירות והמפלגות הגדולות מנסות למנוע אובדן קולות במחנים השונים, יו"ר מפלגת "הציבור החרדי", מוטי לייטנר, יוצא בהכרזה נחרצת וחד-משמעית הופך את השמועות על פרישה אפשרית למבוטלות.

בראיון שהעניק לעיתונאים ספי עובדיה ויניר קוזין, התייחס לייטנר למגעים המתנהלים מאחורי הקלעים ולניסיונות השונים להביא לסיום התמודדותו. בדבריו חשף כי הונחו על שולחנו הצעות משמעותיות: "יש הצעות ערכיות נדיבות מאוד – הצעות שנוגעות לחינוך חרדי, לימודי חול ברמה גבוהה למעוניינים, קידום השכלה ותעסוקה". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות אולם, למרות הפיתויים והפניות המגיעות מגורמים פוליטיים שונים, לייטנר מבהיר כי הוא אינו מתכוון לוותר על הריצה לכנסת. "יש דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, אנחנו רצים עד הסוף", טען בנחרצות.

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כשנשאל שוב על החששות מפני שריפת קולות והלחצים המופעלים עליו לפרוש בישורת האחרונה של הקמפיין, חתם לייטנר בהודעה דרמטית שמבהירה את קו הפעולה של סיעתו: "רצים עד הסוף. אין לנו את הפריווילגיה לקחת סיכון על עתידנו".