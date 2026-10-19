ינון מגל בהלם: "לא ראיתי דבר כזה בחיים"

מגיש 103fm ינון מגל, התייחס היום (שני) למכתב התמיכה ששיגר הנשיא האמריקני טראמפ לנתניהו, ובו הוא קרא לציבור בישראל להצביע לו.

מגל התפעל מכך ואמר: "אני לא ראיתי מכתב כזה בחיים, זה לא דבר שצריך להקל בו ראש. טראמפ אומר שזה ראש ממשלה שעבד בלחצים אדירים ולא רק שהוא לא קרס אלא הוא שגשג. אני לא יודע איך נתניהו עומד באירוע הזה, כולל בזמן המלחמה".

נזכיר כי טראמפ פתח את הודעתו אמש וכינה את נתניהו 'ראש ממשלה לוחם' ותיאר את מאבקו באיראן כקריטי להישרדות ישראל: "לעם ישראל הגדול, ביבי נתניהו היה ראש ממשלה ולוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה בת ה-51 שלה: "מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול."

טראמפ המשיך ותיאר כי ישראל הייתה ניצבת בסכנה קיומית שייתכן והייתה מתממשת ללא הפעולות המשותפות שלו ושל נתניהו, וכי לשניים נותרה עוד עבודה במערכה נגדה: "איזו מדינה יכולה לשרוד כשמותר להגיד דברים כאלה, מכיוון שבסופו של דבר, הם תמיד מתבררים כנכונים? זה היה רק עניין של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה אל הפועל את הביטוי הבלתי נתפס הזה, אבל היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה פיננסית, ואלא אם כן הם ישנו את דרכיהם במהירות, נסיים את העבודה בקרוב".

הנשיא האמריקאי אף רמז בלחישה כי ללא נתניהו, הדברים לא היו קוראים, והמלאכה לא תסתיים: "אם לישראל יש את המנהיג הלא נכון, שהוא כל אחד חוץ מביבי, אמריקה תיאלץ לעשות את העבודה הזו בעצמנו, ואני לא נוטה לעשות זאת".