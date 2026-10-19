פסטיבל קולנוע ערבה 2026: שני מסכים, בכורות ושיא של סרטים

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ערבה, שנוסד בשנת 2012, ממשיך לבסס את מעמדו כאירוע תרבות ייחודי המפגיש מדי שנה בין קהל שוחרי קולנוע לבין מיטב היצירה הבינלאומית.

שני מסכי קולנוע, בשני מתחמים תחת כיפת השמיים

השנה הפסטיבל מתרחב, ולראשונה בתולדותיו יפעלו במתחם שני מסכי קולנוע, בשני מתחמים תחת כיפת השמיים. המסך הנוסף, יאפשר להרחיב את היצע הסרטים ולהציע לקהל מדי ערב תוכנית עשירה ומגוונת יותר. במקביל, יתקיים זו הפעם העשירית סמינר מגמות הקולנוע התיכוניות, המפגיש תלמידות ותלמידים מרחבי הארץ עם קולנוע עכשווי וקלאסי, יוצרים ואנשי מקצוע.

התוכנית השנה כוללת סרטים חדשים של כמה מהבמאים הבולטים בקולנוע העולמי, זוכי הפרסים המרכזיים של פסטיבלי קאן, ונציה וברלין, בכורות ישראליות, קולנוע ישראלי חדש, סרטים לילדים ולנוער וקלאסיקות קולנועיות. במרכז התוכנית תעמוד גם מחווה מיוחדת לבמאי והתסריטאי האמריקאי בילי ויילדר, שתוקדש לזכרה של העיתונאית והיועצת האמנותית עדנה פיינרו, שהלכה לעולמה השנה והייתה במשך שנים חלק מצוות הפסטיבל.

הסרטים החדשים בתוכנית לוקחים את הצופים למסע בין נופים, תרבויות ועולמות שונים: מכפר מרוחק בנפאל ועד הנופים של גיאורגיה, מהמרחבים המדבריים של ניו מקסיקו ועד הרחובות של ברלין ולונדון, ואפילו אל מחוץ לכדור הארץ. כמה מהסרטים מתבוננים בקונפליקטים וברגעים היסטוריים שממשיכים לעצב את חיינו, ממלחמת עיראק והפלישה הרוסית לאוקראינה ועד אירועי 11 בספטמבר. התוכנית נעה בין סרטים של במאים מהשורה הראשונה ליצירות ביכורים וקולות חדשים, סיפורי אהבה והתבגרות, דרמות משפחתיות ומפגשים בלתי צפויים, ומביאה אל המדבר מבט רחב, סקרן ומגוון על העולם.

תשעה סרטים בינלאומיים יוקרנו לראשונה בישראל במסגרת הפסטיבל .

בראשם "אישה אלמונית" (Woman Unknown) של הבמאית הדנית מאי אל-טוקי, זוכה אריה הזהב והשחקנית הטובה ביותר בפסטיבל ונציה, דרמה המתרחשת בדנמרק שלאחר מלחמת העולם השנייה ועוקבת אחר משרתת צעירה שמערכת יחסים שקיימה עם חייל גרמני בזמן המלחמה מאיימת על עתידה; "בונקר" (Bunker), סרטו החדש של פלוריאן זלר ("האב"), הוא מותחן זוגי בכיכובם של חוויאר ברדם ופנלופה קרוז, על אדריכל הנשאב לפרויקט של תכנון בונקר הישרדות יוקרתי עבור מיליארדר; "חשבון נפש" (Atonement) של ריד ואן דייק, בכיכובם של בויד הולברוק, היאם עבאס וקנת בראנה, מביא מפגש גורלי בין חייל אמריקאי לאם עיראקית שאיבדה את בני משפחתה במלחמה והוקרן בבכורה ב"שבועיים של הבמאים" בקאן; "מקום בטוח" (15/18) של סדריק קאהן ("משפט גולדמן") על חייהם של בני נוער במחלקה סגורה, בכיכובה של מאלו קביזי, שזכתה בפרס בפסטיבל ונציה; "אני רוקי" (I Play Rocky) של הבמאי זוכה האוסקר פיטר פארלי (הספר הירוק), המביא למסך את סיפורו של סילבסטר סטאלון ואת המאבק שהוביל ליצירתו של "רוקי", והוקרן בפסטיבל טורונטו; "גוריה" (Guria) של לבאן קוגואשווילי ("פגישה עיוורת"), דרמה בשחור-לבן המתרחשת בגיאורגיה של ראשית שנות ה-90, הוקרנה בפסטיבל ונציה ונבחרה לייצג את גיאורגיה במירוץ לאוסקר.

לצד הבכורות, יוקרנו בפסטיבל כמה מהסרטים הבולטים ועטורי הפרסים של השנה: "פיורד" (Fjord) של כריסטיאן מונג'יו, זוכה דקל הזהב בפסטיבל קאן, בכיכובם של סבסטיאן סטן ורנאטה ריינסב; "מינוטאור" (Minotaur) , סרטו החדש של אנדריי זוויאגינצב, שחוזר לקולנוע לאחר תשע שנות היעדרות וזכה בפרס הגרנד פרי בקאן; "ארץ אבות" (Fatherland) של פאבל פאבליקובסקי, בכיכובם של סנדרה הולר ואוגוסט דיל, שזיכה את הבמאי בפרס הבימוי בקאן; "פתאום" (All of a Sudden) של ריוסוקה המאגוצ'י, סרטו הראשון של הבמאי היפני מחוץ לארצו, בכיכובן של וירז'יני אפירה וטאו אוקמוטו, שחלקו את פרס השחקנית בפסטיבל קאן ו"מכתבים צהובים" (Yellow Letters) של אילקר צ'טאק ("חדר המורים"), זוכה דב הזהב בפסטיבל ברלין, על זוג אמני תיאטרון באנקרה שחייהם מתערערים לאחר שהם מסתבכים עם השלטונות ונאלצים לבחון מחדש את האידיאלים שעליהם בנו את חייהם.

לקהל הצעיר

הקהל הצעיר יוכל לצפות השנה ב"ילד ברזל" (Iron Boy) של לואי קלישי, סרט אנימציה לכל המשפחה שזכה בפרס חבר השופטים במסגרת "מבט מסוים" ובשלושה פרסים בפסטיבל אנסי; "יאגלי" (Yugly) של יאניס בלאיד וז'רמי דגרוסון, הרפתקת אנימציה על גור כלבים מכוער במיוחד שיוצא להתחרות בתחרות הכלב היפה מכולם; ו"מרי אנינג וסוד המאובן הנסתר" (Mary Anning) של מרסל ברלי, המביא באנימציה את סיפור ילדותה של חלוצת חקר המאובנים הבריטית וזכה בפרס סרט הילדים בפסטיבל לוקרנו. לצדם תוקרן הקלאסיקה האהובה "מרי פופינס" (Mary Poppins).

סרטים במדבר הישראלי.

גם השנה יוקדש הערב הראשון של הפסטיבל להקרנת סרטים שהופקו בתמיכת קרן קולנוע נגב וצולמו במדבר הישראלי.

מהדורתו ה-15 של הפסטיבל תתקיים בתאריכים 4-14 בנובמבר 2026 בצמוד לשמורת הטבע עשוש הסמוכה ליישוב צוקים.