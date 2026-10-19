איש השמאל מפוצץ את הבלון של ליברמן ובנט: "זה בלתי אפשרי"

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בזמן שהמערכת הפוליטית דנה בתרחישים השונים סביב תוצאות הבחירות והאפשרות לחקיקה עתידית שתמנע מנאשם להרכיב ממשלה, איש השמאל אורי זכי יוצא בהבהרה חדה ומצנן את ההתלהבות סביב המהלכים המשפטיים המדוברים. "צר לי לפוצץ את הבלונים של ליברמן ובנט, אבל לא חוק נאשם ולא חוק הגבלת כהונה לא יוכלו לחול על נתניהו, בלי הקמת ממשלה שלא הוא בראשה", כתב זכי בציוץ שפרסם. לדבריו, נתניהו צפוי לטעון בצדק כי מדובר בחקיקה פרסונלית ורטרואקטיבית שנועדה לפסול את בחירתם של מיליוני אזרחים, והערכתו היא כי מערכת המשפט ובג"ץ יקבלו עמדה זו ויפסלו את החלת הצעדים באופן מיידי. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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זכי המשיך והזהיר מפני המבוי הסתום שאליו תקלע המערכת הפוליטית אם המחנה היריב יסתמך על חוקים אלו בלבד: במצב שבו החוק לא יוכל חוקתית למנוע ממנו לקבל את המנדט או לחלופין יוביל לתקיעה מוחלטת, נתניהו יישאר בתפקידו כראש ממשלת מעבר, והמדינה תיגרר שוב ושוב למערכות בחירות נוספות. לשיטתו, הדרך היחידה להביא לשינוי אמיתי בשלטון ולסיים את העידן הנוכחי היא אחת ויחידה – הקמת ממשלה חלופית שתוקם ותעמוד בראשות גורם אחר.