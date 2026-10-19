היועץ הפוליטי: זה מספר המנדטים שוינטר יקבל

( Avshalom Sassoni / Flash90 )

בעוד מערכת הבחירות מתחממת ונכנסת לישורת האחרונה, האתגרים המרכזיים הניצבים בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכים להעסיק את פרשני הפוליטיקה. בראיון שהעניק לעכשיו 14, התייחס היועץ הפוליטי שלום אלבז לתרחישים האפשריים סביב התמודדותו של עופר וינטר, והצביע על הגורם שעשוי להכריע את תוצאות האמת בקלפי. "אם נתניהו יצליח להוריד את וינטר, אין ספק שהבחירות יהיו מוכרעות", קבע אלבז בנחרצות. לדבריו, הסרת מועמדותו של וינטר עשויה לייצר את המומנטום המוחלט שיבטיח את ניצחון גוש הימין וימנע פיצול קולות דרמטי במחנה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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מנגד, אלבז הציג תרחיש מדאיג מבחינת מחנה הנתמכים בנתניהו, במקרה שבו המאמצים מאחורי הקלעים לא יישאו פרי: "אבל להערכתי, אם נתניהו לא ישלוף שפן מהכובע, וינטר ירוץ עד הסוף והוא ישרוף בין 2 ל-2.5 מנדטים של גוש הימין". זליגה כזו של קולות, אם תתרחש, עלולה לטרפו את הקלפים ולמנוע מהגוש את השגת רוב הנדרש להקמת ממשלה יציבה.