היועץ הפוליטי: זה מספר המנדטים שוינטר יקבל

בעוד מערכת הבחירות מתחממת ונכנסת לישורת האחרונה, האתגרים המרכזיים הניצבים בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיכים להעסיק את פרשני הפוליטיקה. בראיון שהעניק לעכשיו 14, התייחס היועץ הפוליטי שלום אלבז לתרחישים האפשריים סביב התמודדותו של עופר וינטר, והצביע על הגורם שעשוי להכריע את תוצאות האמת בקלפי.
"אם נתניהו יצליח להוריד את וינטר, אין ספק שהבחירות יהיו מוכרעות", קבע אלבז בנחרצות. לדבריו, הסרת מועמדותו של וינטר עשויה לייצר את המומנטום המוחלט שיבטיח את ניצחון גוש הימין וימנע פיצול קולות דרמטי במחנה.
מנגד, אלבז הציג תרחיש מדאיג מבחינת מחנה הנתמכים בנתניהו, במקרה שבו המאמצים מאחורי הקלעים לא יישאו פרי: "אבל להערכתי, אם נתניהו לא ישלוף שפן מהכובע, וינטר ירוץ עד הסוף והוא ישרוף בין 2 ל-2.5 מנדטים של גוש הימין". זליגה כזו של קולות, אם תתרחש, עלולה לטרפו את הקלפים ולמנוע מהגוש את השגת רוב הנדרש להקמת ממשלה יציבה.
עופר וינטר, הבטחת ערכים וימיניות אבל אתה פועל נגד הבית הלאומי! הריצה הזו מסכנת את שלטון הימין ורק ליברמן מרוויח מזה