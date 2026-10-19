בצל המהומות בצרפת: ההחלטה החריגה של מקרון

נשיא צרפת עמנואל מקרון ( אנטונין אלבר\שאטרסטוק )

מתיחות בפריז: נשיא צרפת עמנואל מקרון דחה את בקשתו של שר הפנים לורן נונייז להתפטר מתפקידו - כך הודיע הבוקר (שני) ארמון האליזה. הגשת ההתפטרות של נונייז מגיעה בעקבות המשך המהומות האלימות במדינה בשבועות האחרונים.

שר הפהנים הצרפתי לורן נונייז ( ויקטור ולטר\שאטרסטוק )

לפי הודעת האליזה, מקרון הבהיר כי נונייז חייב להישאר בתפקידו לאור הצורך לשמור על רציפות שרשרת הפיקוד במשטרה ובכוחות הביטחון. בנוסף, מקרון הנחה את שר הפנים לגבש במהירות המירבית צעדים חדשים שיאפשרו לכוחות הביטחון להתמודד עם הפורעים, וכן לפעול כדי להבטיח שקיפות מלאה בנוגע לכשלים בהערכות המודיעיניות שהובילו לאלימות.

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כאמור, במהלך הימים האחרונים נראו בצרפת נתוני אלימות חסרי תקדים, על רקע המשך המחאות במדינה. במשטרה עדכנו כי מעל 2,400 בני אדם נעצרו בהפרות סדר במהלך סוף השבוע האחרון, וכאלף אנשי כוחות הביטחון נפצעו בעימותים עם המתפרעים.

אמש מקרון נשא הצהרה לציבור הצרפתי, כשהבטיח לפעול ביד קשה נגד הפורעים אחרי ימים ארוכים שבהם הממשלה סירבה להכריז על מצב חירום לאומי. "כולנו חשים הערב בושה גדולה, זה בלתי נסבל לראות את רחובותינו נשדדים" אמר. "מי שהרס ייאלץ תשלם, מי שבזז ייאלץ להחזיר".