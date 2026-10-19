תיעוד מרגש: גורות הצבוע הפצועות חזרו לטבע

אחר שנה וחודשיים של תהליך שיקום ייחודי, שוחררו לשטחי הדרום הפתוחים שתי גורות צבוע שהגיעו פצועות וכעת השתקמו לחלוטין. כעת כבר ממשיכים את הפרויקט עם דור חדש של גורי צבוע פצועים, וגם הם בעתיד ישוחררו לטבע כאשר יעברו שיקום מלא.

מדובר בתהליך נדיר במיוחד - ברוב המקרים, בעלי חיים שנלקחים מהטבע כגורים אינם מצליחים ללמוד מחדש את המיומנויות הנדרשות כדי לשוב אליו, מתרגלים לבני אדם ובכך נמנעת מהם האפשרות לחזרה מלאה לחיים בטבע.

באפריל 2025 הגיעו שתי גורות צבוע מפוספס, גדם ולולה, בנות כארבעה חודשים, לבית החולים לחיות בר, לאחר שנפצעו ברגליהן בטבע - אצל אחת מהן אף נקטעה כף רגל קדמית. לאחר טיפול ראשוני, הציע ד"ר נבו שוורץ, וטרינר המדבריום, בית החולים לחיות בר ורשות הטבע והגנים, להקים עבורן פרויקט שיקום ואקלום ייחודי במדבריום. לאחר הכנות ובניית מתחם ייעודי למשימה, הגיעו הגורות למדבריום ביולי 2025, ומאז היו תחת טיפולה הצמוד של עדי מרקביץ, מנהלת מחלקת הטורפים במדבריום.

מה האתגר?

האתגר המרכזי בתהליך היה לא ליצור אצל הגורות הרגלה לבני אדם. "בנינו לוח זמנים של האכלות משתנות, כשגם המיקום וגם מי שמגיש את האוכל מתחלפים כל הזמן, כדי שלא תיווצר אצלן שום ציפייה קבועה - בדיוק כמו בטבע", מסבירה עדי מרקביץ "את כל המעקב והניטור אחריהן עשינו רק באמצעות מצלמות, ולאורך הדרך ביצענו הערכות מצב משותפות עם רשות הטבע והגנים לגבי ההתפתחות שלהן והיכולת שלהן לחזור לטבע".

עובדה נוספת שסייעה לתהליך האקלום היא התזונה הטבעית של הצבוע המפוספס - הטורף הגדול בישראל, שלמרות גודלו הוא בעל אופי רגוע המעדיף להתרחק ממגע עם הסביבה האנושית. חלק ניכר מתזונתו מבוסס על אכילת נבלות ולא על ציד פעיל, ומכאן הכינוי שלהם "הסניטרים של הטבע", כך שהגורות לא נזקקו ללמוד מיומנויות ציד מורכבות כדי להתקיים באופן עצמאי בטבע.

ביום השחרור הגורות טושטשו לצורך בדיקה וטרינרית כללית, חיסונים והצמדת משדרי מעקב לגופן. באור אחרון הגיע צוות ממדבריום ומרשות הטבע והגנים, לשטח השחרור בדרום ופתח את ארגזי ההובלה. שתי הצבועות יצאו, כל אחת בקצב שלה, ונעלמו בין השיחים בשטח הפתוח.

שחרור בעלי חיים לטבע הוא תהליך שתוצאותיו תלויות בגורמים רבים שאינם בשליטת הצוות המטפל. עצם ההצלחה בשיקום שתי גורות פצועות עד לרמה שאפשרה שחרור מלא לטבע, ללא תלות באדם, היא הישג משמעותי, שהניסיון בו ילווה את הפרויקט הבא.

הפרויקט לא נעצר כאן. במדבריום מטפלים כעת בשני גורי צבוע נוספים, זכרים: אחד בן ארבעה חודשים עם קטיעה מלאה של רגל קדמית, ואחד בן חצי שנה שהחלים מפציעה. שניהם עוברים כעת את אותו תהליך אקלום זהיר - לוח האכלות משתנה, מעקב באמצעות מצלמות וליווי צמוד של רשות הטבע והגנים - שהוכיח את עצמו כבר פעם אחת. המטרה היא לשכפל את ההצלחה ולהוביל גם אותם לשחרור מלא לטבע. הצוות במדבריום כבר עוקב אחרי ההתקדמות שלהם.

"השבה לטבע היא אחת המטרות החשובות ביותר של גני החיות המודרניים, ואנחנו שמחים מאוד שיש לנו האפשרות לקחת בכך חלק ולתרום את תרומתנו לטבע הישראלי", מסכמת מרקביץ.