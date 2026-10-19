היערכות בליכוד: "נשים מועמד אחר במקום נתניהו"

( חיים גולדברג / פלאש90 )

בעוד המערכת הפוליטית נערכת לאפשרות שהבחירות הקרובות לא יסתיימו בהכרעה חד-משמעית, בבכורת הליכוד מוטרדים מתרחיש דרמטי אחד שעשוי לשנות את כללי המשחק מן היסוד. על פי דיווח של הפרשן מתי טוכפלד ב'מעריב', החשש המרכזי במפלגה אינו נוגע רק לתוצאות האמת בקלפי, אלא לאפשרות שגם אם בנימין נתניהו יצליח לשמור על גוש ימין גדול, יעבור בכנסת ובבג"ץ חוק שימנע מנשיא המדינה להטיל עליו את הרכבת הממשלה בשל כתב האישום התלוי ועומד נגדו – מה שמוכר בשיח הציבורי כ"חוק הנאשם". על פי הערכות המעורכות בסביבת הליכוד, כל עוד מדובר באיום באוויר או ברעיון רחוק, סיעת הליכוד צפויה להישאר מאוחדת ועומדת חומה בצורה מאחורי ראש הממשלה. חברי הכנסת והשרים ימשיכו להצהיר בפומבי על נאמנותם המוחלטת, גם אם מאחורי הקלעים ישנם גורמים שכבר חושבים ובוחנים את היום שאחרי. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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אולם, התמונה עשויה להשתנות בצורה דרסטית אם החוק המדובר יהפוך לעובדה מוגמרת ויעבור את כל המשוכות המשפטיות והפרלמנטריות. במצב שבו החוק אכן ימנע מהנשיא להטיל את המנדט על נתניהו, בגורמים מסוימים בליכוד עשויים לשנות כיוון ולטעון כי הבעיה הפכה לסוגיה אישית של נתניהו עצמו ולא של המפלגה. הטיעון שיישמע מאחורי הקלעים יהיה חד: אם מבחינה משפטית יבשה נתניהו אינו יכול לקבל את המנדט, מדוע לגרור את המפלגה כולה לבחירות חוזרות או להטביע אותה באופוזיציה, במקום למצוא מועמד חלופי מתוך שורות הליכוד?

במילים אחרות, רק לאחר שחקיקה כזו תאושר ותיכנס לתוקף, צפוי להיפתח מאבק ירושה אמיתי וגלוי בתוך מפלגת השלטון. עד אז, ההערכה הרווחת במערכת הפוליטית היא שהליכוד יישאר מלוכד סביב מנהיגו עד רגע האמת.