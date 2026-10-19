יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יצחק עמית

יצחק עמית ( יונתן זינדל / פלאש90 )

מאחורי אחד התפקידים המשפיעים והרגישים ביותר במדינת ישראל עומד מסלול חיים מרשים, מעמיק וצנוע במיוחד. השופט יצחק עמית, המכהן כנשיא בית המשפט העליון, עשה את הדרך כמעט מפתחה של כל ערכאה שיפוטית בישראל – מבית משפט השלום ועד לפסגת המערכת.