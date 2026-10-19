יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יצחק עמית

מאחורי אחד התפקידים המשפיעים והרגישים ביותר במדינת ישראל עומד מסלול חיים מרשים, מעמיק וצנוע במיוחד. השופט יצחק עמית, המכהן כנשיא בית המשפט העליון, עשה את הדרך כמעט מפתחה של כל ערכאה שיפוטית בישראל – מבית משפט השלום ועד לפסגת המערכת.
לרגל יום הולדתו שיחול השבוע, קובצו 10 עובדות מרכזיות על הילדות בבית דתי של ניצולי שואה, השירות הצבאי ביחידת המודיעין, הפסיקות שהפכו לנכס צאן ברזל, וגם - זה שמצא את עצמו בלב ליבה של סערה פוליטית ומשפטית בישראל.
1. ילדות והשכלה: עמית נולד בשנת 1958 בתל אביב בשם יצחק גולדפריינד. הוא גדל בדירת שני חדרים בשכונת שפירא, ובנעוריו אף סייע להוריו בעבודתם במסעדת הפועלים בבעלותם.
2. רקע דתי ולימודים: עמית גדל בבית דתי והתחנך במוסדות החינוך הממלכתי-דתי – החל מבית הספר היסודי "מוריה" ועד לתיכון הדתי "צייטלין" בתל אביב, שם למד במגמת מזרחנות. את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים סיים בהצטיינות יתרה.
3. בן לניצולי שואה: הוא בן להורים ניצולי שואה מפולין. אביו שמואל שרד את מחנות בוכנוולד ופלאשוב, ואמו הדסה אירנה הוסתרה בילדותה כיהודייה על ידי משפחה נוצרית.
4. שירות צבאי ב-8200: את שירותו הצבאי עשה כקצין מודיעין ביחידה 8200, בין היתר כקצין בינה רשתית וכקצין תרגום מערבית בבסיסי היחידה בצפון.
5. המסלול השיפוטי המלא: עמית הוא מהשופטים הבודדים בעליון שעברו את כל שלבי הסולם השיפוטי: החל כרשם וכשופט בבית משפט השלום (1997), דרך כהונה כשופט בבית המשפט המחוזי בחיפה (2001), ועד למינויו לעליון.
6.מוקד למחלוקת פוליטית וציבורית: מינויו לנשיא העליון התרחש בלב סערה פוליטית ומשפטית חריפה סביב שיטת הסניוריטי ומהפכת המשפט. בעוד שתומכיו רואים בו שופט מקצועי, עצמאי וממלכתי המגן על שלטון החוק, מבקריו בימין הטילו ספק בניטרליות שלו, תקפו חלק מפסיקותיו בנושאים חוקתיים וביטחוניים, ועוררו טענות סביב ניגודי עניינים – טענות שהפכו אותו לאחת הדמויות המדוברות והשנויות במחלוקת בזירה הציבורית.
7. נשיא בית המשפט העליון: בהתאם לשיטת הסניוריטי (וותק), הושבע לתפקיד נשיא בית המשפט העליון ה-13 של מדינת ישראל.
8.תחום התמחות וקצב עבודה: עמית נחשב למומחה יסודי במשפט האזרחי, המסחרי, בדיני נזיקין ופלילי. הוא ידוע בקצב עבודה מהיר במיוחד ובכתיבה שיפוטית בהירה, מעשית וסדורה.
9. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית: כיהן כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-25 (בשנת 2022), תפקיד ממלכתי ורגיש במיוחד.
10. חיים אישיים: נשוי לרבקה, אב לשלושה ילדים ומתגורר במבשרת ציון. שומר על פרופיל ציבורי נמוך וממעט להתראיין מחוץ לכתלי בית המשפט.
אנחנו יודעים את החשוב ביותר - שעמית הוא ד י ק ט ט ו ר שעושה הכל, כולל הרכבי שופטים משלו, בניגוד לחוקים ולחוקי יסוד, לה פ י ל את נתניהו וממשלתו!עמית שעם היועמשית מבטל מינויים והחלטות של הממשלה, רוצה להקים ועדת חקירה "ממלכתית" לטהר את ראשי השמאל מאחריות ל7 באוקטובר ולהטיל אותה על נתניהו!ועוד ועוד!