צה"ל מאשר: חוסל ראש חולייה ושני מחבלי חמאס

המחבלים שחוסלו ( דובר צה"ל )

רצף החיסולים נמשך: דובר צה"ל אישר כי שלושה מחבלי חמאס חוסלו בסדרת תקיפות במהלך סוף השבוע האחרון, ביניהם ראש חוליה ושני מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בצה"ל אמרו כי בתקיפה שנרשמה בשבת האחרונה במרחב דארג' תופח חוסל עבדאללה מוחמד חמיס ג׳אבר, מחבל בזרוע הצבאית של חמאס. במסגרת תפקידו, ג׳אבר סייע ליצירת אמצעי לחימה שונים, היווה גורם משמעותי בתפקוד מטה הייצור של חמאס ולקח חלק בתהליכי השיקום והפיתוח שלו.

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בתקיפות נוספות במהלך סוף השבוע, צה"ל חיסל בדארג' תופח את המחבל מאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל אמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה שלישית במרחב ג'באליה.

"בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר להסרת האיום" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום".