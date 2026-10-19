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חדשות פוליטי מדיני

מועמד מפלגתו של בנט מודה: "לא חושב שאכנס לכנסת"

תומר וינר, מועמד מפלגתו של נפתלי בנט, התייחס לנהירה ההמונית ברשתות למפלגת 'ביחד' ובתשובה לשאלה האם הוא חושב שהוא ייכנס לכנסת השיב: "בשיא הכנות, לא חושב שזה יקרה"

9 תגובות
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נפתלי בנט (אבשלום ששוני / פלאש90)

בימים האחרונים, צוות הסושיאל של נפתלי בנט, יצא במהלך חדש שנועד למשוך מצביעים חדשים.

הם עודדו כל אדם שמצביע לבנט, לכתוב על כך ולפרט מדוע. התופעה סחפה רבים שהודיעו כי הם תומכים בבנט והסבירו מדוע.

תומר וינר, מועמד מספר 30 במפלגת 'ביחד' בראשות בנט ולפיד, קרא בחצי הומור למי שלא מצביע לבנט להזדהות, כמין תהליך שיווקי שיצביע על כך שאין הרבה כאלו.

אחד המגיבים שאל אותו: "תומר, אתה חושב שגם אתה תיכנס לכנסת עוד שלושה שבועות?", וינר השיב: "בשיא הכנות, לא חושב".

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מנגד, היו לא מעט מתנגדי בנט שהודיעו כי הם לעולם לא יבחרו בו, בשל חבירתו למנסור עבאס בעבר.
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לפני שעתיים

איזה מתרסק ואיזה נעליים, הוא בכלל חבר של בנט וליברמן! הם מתכננים לשרוף מנדטים לימין ולסדר לו ג'וב בממשלת שמאל, אל תהיו פתאים!!!!
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