מועמד מפלגתו של בנט מודה: "לא חושב שאכנס לכנסת"

בימים האחרונים, צוות הסושיאל של נפתלי בנט, יצא במהלך חדש שנועד למשוך מצביעים חדשים.

הם עודדו כל אדם שמצביע לבנט, לכתוב על כך ולפרט מדוע. התופעה סחפה רבים שהודיעו כי הם תומכים בבנט והסבירו מדוע.

תומר וינר, מועמד מספר 30 במפלגת 'ביחד' בראשות בנט ולפיד, קרא בחצי הומור למי שלא מצביע לבנט להזדהות, כמין תהליך שיווקי שיצביע על כך שאין הרבה כאלו.

אחד המגיבים שאל אותו: "תומר, אתה חושב שגם אתה תיכנס לכנסת עוד שלושה שבועות?", וינר השיב: "בשיא הכנות, לא חושב".