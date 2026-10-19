שלמה פילבר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית 

בעוד המערכת הפוליטית עדיין סוערת סביב הודעת התמיכה הדרמטית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראש הממשלה בנימין נתניהו, הסוקר והאנליסט שלמה פילבר מציע פרשנות מקורית ומפתיעה לצעד האמריקאי החריג.

במענה לשאלות סביב עיתוי ההתערבות האמריקאית והפערים בין הסקרים השונים המציגים תמונת תיקו לעומת תחזיותיו של פילבר לגוש הימין, שחרר האנליסט התייחסות קצרה ונוקבת: "יכול להיות שטראמפ דווקא כן מאמין לסקרים של ערוץ 14?".

האמירה של פילבר מצטרפת לדיון הסוער סביב השפעתם של הסקרים הפנימיים על מקבלי ההחלטות בוושינגטון. בעוד שארגונים וערוצי תקשורת מרכזיים הצביעו על שוויון מחנקים ושבריריות שלטונית, פילבר עצמו המשיך לדבוק בעקביות בתחזיתו שלפיה גוש הימין יסיים בסופו של דבר עם רוב מובהק. כעת, התגייסותו חסרת התקדים של הנשיא האמריקאי מעלה את השאלה האם בבית הלבן מזהים מגמה שונה לגמרי בשטח.