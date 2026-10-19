יש מנות שפשוט לא צריך להמציא מחדש. סלט ישראלי קלאסי, עם חיתוך דק דק של מלפפונים ועגבניות, הוא אחד מהם. פשוט, רענן ומתאים לכל ארוחה - מארוחת בוקר משפחתית ועד ארוחת ערב קלילה. המפתח להצלחה טמון בפרטים הקטנים: בחירת הירקות, דיוק בחיתוך ותיבול נכון.

בניגוד לסלטים מורכבים שדורשים מצרכים מיוחדים או הכנה ארוכה, הסלט הישראלי מוכיח שפשטות היא המפתח. עם כמה ירקות בסיסיים, חיתוך אחיד ותיבול קל, מקבלים צלחת צבעונית ומזינה שמשביעה ומרעננת בו זמנית.

המצרכים - פשוט וזמין

למנה נדיבה לשני סועדים תצטרכו:

2 מלפפונים פריכים - בחרו במלפפונים מוצקים ולא רכים

2 עגבניות מוצקות - אפשר להסיר את הליבה הרכה אם מעדיפים סלט פחות מיצי

רבע בצל סגול - לא חובה, אך מוסיף עוקץ ועומק טעם

חופן פטרוזיליה קצוצה דק

לתיבול: שתי כפות שמן זית איכותי, מיץ מלימון טרי סחוט, מלח גס ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

אופן ההכנה - הסוד בחיתוך

קוצצים את המלפפונים, העגבניות והבצל לקוביות קטנות ואחידות ככל הניתן. ככל שהחיתוך יהיה דק ואחיד יותר, כך הסלט יהיה מוצלח יותר - הירקות יספגו את התיבול בצורה שווה והמרקם יהיה נעים יותר.

מעבירים את הירקות הקצוצים לקערה, מוסיפים את הפטרוזיליה והתיבול, ומערבבים היטב. נקודה חשובה: מומלץ לערבב את הסלט ממש בסמוך להגשה, כדי שהירקות לא יגירו נוזלים ויאבדו מהפריכות והרעננות שלהם.