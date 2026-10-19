נתניהו חושף: זה הצעד הראשון שאעשה אחרי הבחירות

נתניהו ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס אמש (ראשון) בתדרוך לכתבים לסוגיית הקמת ועדת חקירה למחדלי 7 באוקטובר, ותקף בחריפות את בית המשפט העליון ואת נשיאו, השופט יצחק עמית. נתניהו הביע חוסר אמון בהקמת ועדת חקירה שחבריה ימונו בידי מערכת המשפט, וטען כי החלטות בג"ץ בסוגיה מתקבלות ממניעים פוליטיים.

"בג"ץ פועל באופן פוליטי. אצל יצחק עמית פסק הדין כתוב מראש באופן פוליטי. אין אמון בוועדה שמורכבת משופטים", אמר נתניהו. נתניהו הסביר כי זו הסיבה שהוא מקדם הקמת ועדת חקירה שתורכב באופן שוויוני מנציגי הקואליציה והאופוזיציה. לדבריו, ״אני אגיע לוועדה הזו ואענה לכל השאלות של האופוזיציה״. ראש הממשלה טען כי מדובר במתווה הנכון ביותר, בדומה לוועדה שהוקמה בארצות הברית בעקבות פיגועי 11 בספטמבר, וכי ועדה כזו תוכל לזכות באמון הציבור. בהמשך התייחס ראש הממשלה להחלטת בג"ץ לעצור חלק מבדיקות מבקר המדינה בנוגע למחדלי 7 באוקטובר, וטען כי מאחורי עצירתן עומד החשש מחשיפת מחדלים של בכירים במערכת הביטחון.

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"הם חוששים מבדיקת מבקר המדינה, כי שם נחשפו כל המחדלים שלהם ולכן היא נעצרה", אמר נתניהו, והוסיף הצהרה לגבי תוכניותיו לאחר הבחירות: "הדבר הראשון שאעשה אחרי הבחירות הוא לחדש את בדיקת מבקר המדינה".

דבריו מגיעים לאחר שבחודש יוני האחרון קיבל בג"ץ את העתירות נגד חלק מהליכי הביקורת שניהל מבקר המדינה לשעבר מתניהו אנגלמן על אירועי 7 באוקטובר. בית המשפט קבע כי ארבעה מהליכי הביקורת חרגו מסמכות המבקר, ואילו ארבעה הליכים נוספים יוכלו להתקדם בכפוף לשמירה על זכויות המבוקרים.

ההצהרה של נתניהו מסמנת כי סוגיית חקירת מחדלי 7 באוקטובר צפויה להמשיך ולעמוד במוקד העימות בין הממשלה למערכת המשפט. עם זאת, ראש הממשלה לא פירט כיצד בכוונתו לחדש לאחר הבחירות את הבדיקות שנעצרו בעקבות פסיקת בג"ץ, בהתחשב בעצמאותו של מוסד מבקר המדינה ובמגבלות שקבע בית המשפט.