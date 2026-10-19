באופוזיציה מעריכים: "זה יביא לנתניהו 70 מנדטים"

ראש הממשלה בנימין נתניהו ( מעיין טואף/לע״מ )

יו"ר מפלגת 'ישראל ביתנו', חבר הכנסת אביגדור ליברמן, התייחס הבוקר בראיון לתחנת הרדיו 103fm למפה הפוליטית המורכבת לקראת הבחירות, והסביר מדוע הוא מציב קווים אדומים ברורים בנוגע להרכב הקואליציה הבאה ולמהלכים של גוש האופוזיציה.

כשנשאל מדוע כינה לאחרונה את יו"ר מפלגת 'ישר!', גדי איזנקוט, בכינוי "בני גנץ 2", הבהיר ליברמן את עמדתו הנחרצת לגבי אופייה הרצוי של ההנהגה: "אני רוצה שנקים ממשלה ציונית, אך ורק ממפלגות ציוניות. כל הדיבורים על ממשלת מיעוט היא מלכודת מסוכנת". לדבריו, "אחרי 7 באוקטובר הציבור הישראלי זז ימינה, ובבחירות אתה חייב להעביר מגוש לגוש שלושה עד ארבעה מנדטים כדי שגוש המשרתים ינצח את גוש המשתמטים".

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ליברמן הדגיש בדבריו את חשיבות היציבות השלטונית, והזהיר מפני פשרות במבנה הממשלה העתידית: "ממשלת מיעוט היא הדבר הכי לא יציב, וממשלה כזאת לא תחזיק מעמד זמן רב. בתוך זמן קצר תחזור לבחירות – ואתה מחזיר את ביבי ושות' עם 70 מנדטים".

לקראת סיום דבריו, חידד יו"ר 'ישראל ביתנו' את ההבחנה בינו לבין שותפיו האפשריים למחנה הפוליטי, כשהוא פוסל על הסף הישענות על גורמים המסרבים ליישר קו עם הקו הציוני המובהק: "לכן מי שרוצה להישען על מי שמגדיר את חמאס כארגון צדקה – שיעשה את זה. אני לא".