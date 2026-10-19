המומחה מעריך: "ימיו של המשטר האיראני ספורים"

בצל המתיחות הביטחונית והעיסוק המחודש בזירה המדינית-ביטחונית, אריאל בולשטיין, לשעבר יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, התייחס הבוקר (שני) בתוכניתו של אבי רצון ברדיו גלי ישראל לאפשרות של מהלך צבאי נוסף מול סוגיית הגרעין והשלטון בטהראן.

"אני מאמין שתידרש פעולה כלשהי, פעולה קינטית, בין אם ישירה של ישראל וארצות הברית או פעולה עקיפה", אמר בולשטיין בפתח דבריו. לדבריו, "ללא הפעולה הזו אנחנו כנראה נועדנו לראות את המשטר הזה שולט באיראן ומחסל כל אפשרות לכך שהמדינה הזו תחזור לנורמליות שקדמה למהפכה האסלאמית".