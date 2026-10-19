ליברמן: "לטראמפ נוח לשלוט בישראל עם בובה ביבי"

ליברמן ונתניהו ( יונתן זינדל/פלאש90 )

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, יצא היום (שני) במתקפה חריפה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעקבות הודעת התמיכה של הנשיא האמריקני בנתניהו.

בהתייחסו לתמיכתו של טראמפ בראש הממשלה, טען ליברמן כי מאחורי הדברים עומד האינטרס של הנשיא האמריקני לשמר את השפעתו על קבלת ההחלטות בישראל. "לנשיא טראמפ מאוד נוח לנהל את ישראל בעזרת 'בובה ביבי'", אמר ליברמן.

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"החוק הראשון בממשלה הבאה: גיוס לכולם"

לצד המתקפה המדינית והפוליטית, התייחס ליברמן גם לסוגיית גיוס החרדים ולנתוני ההשתמטות משירות צבאי, שלטענתו הגיעו לשיא.

"אנחנו רואים פתאום ששיעור ההשתמטות מצה"ל שבר את כל השיאים - אנחנו לא יכולים להמשיך ככה", אמר.

ליברמן הבהיר כי בכוונתו להציב את סוגיית הגיוס בראש סדר העדיפויות של הממשלה הבאה, אם תהיה לו האפשרות לקדם את המהלך.

"החוק הראשון בממשלה הבאה, מה שאני מתכוון להעביר, זה חוק גיוס לכולם. לא יהיו פטורים ולא יהיו יעדים - כולם מבלי יוצא מהכלל", הצהיר.