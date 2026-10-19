פשיטה לפנות בוקר: 8 נעצרו בעקבות אירועי האלימות בבנימין

מג"ב אילוסטרציה ( Nati Shohat/Flash90 )

לאחר סוף שבוע של אירועים חריגים באזור בנימין, משטרת ישראל הודיעה הבוקר (שני) על מעצרם של שמונה חשודים במסגרת מבצע מיוחד שנפתח לפנות בוקר, בשיתוף שירות הביטחון הכללי, מג"ב וצה"ל.

המבצע, שזכה לשם "עלה של זית", מתנהל בעקבות אירועי האלימות שעליהם דווח בסוף השבוע, ובהם תקיפת אשת תקשורת והחשד לתקיפת נציגים דיפלומטיים זרים באזור בנימין. על פי הודעת המשטרה, שוטרי מחוז ש"י, בשיתוף שב"כ ובליווי כוחות מג"ב איו"ש וצה"ל, פתחו בפעילות מעצרים שבמהלכה נעצרו עד כה שמונה חשודים והוחרמו מספר כלי רכב.

לצד המעצרים: פינוי בנייה בלתי חוקית

במקביל לפעילות החקירתית, פועלים כוחות צה"ל ומג"ב באזור לאכיפת החוק, לרבות פינוי בנייה בלתי חוקית, טיפול בהפרות של צווי אלוף ובפלישה לבית פלסטיני.

במשטרה לא פירטו בשלב זה את זהות העצורים או את מידת המעורבות המיוחסת לכל אחד מהם באירועים שנחקרים.

החשודים הועברו להמשך חקירה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י ובתחנות המשטרה במרחב שומרון.

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ברקע: תקיפת הצלמת והטענות על פגיעה בדיפלומטים

פעילות המעצרים מגיעה בעקבות שני אירועים שעוררו תגובות חריפות בישראל ומחוצה לה.

באחד האירועים דווח על תקיפתה של היידי לוין, צלמת העיתון האמריקני "וושינגטון פוסט", באזור בנימין. בעקבות המקרה שוחח עמה נשיא המדינה יצחק הרצוג, הביע צער וגינה את האלימות.

באירוע נוסף, שהתרחש באזור הכפר טייבה, טענו נציגים דיפלומטיים ממדינות אירופה כי הותקפו במהלך ביקור באזור, וכי נגרם נזק לרכב דיפלומטי. נסיבות האירוע ומידת האחריות של המעורבים נמצאות בחקירה.

משרד ראש הממשלה קרא בעקבות האירוע להימנע מהסקת מסקנות לפני בחינת כלל הראיות, והדגיש כי אין להטיל אחריות קולקטיבית על ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון.