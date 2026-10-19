משמרות המהפכה באיום ישיר: 'נבריח את הישראלים למדבר סיני'

איום חריף נוסף מצד איראן: דובר משמרות המהפכה, חוסיין מוחבי, פרסם ברשת החברתית X מסר מאיים כלפי ישראל, שבו הזהיר מפני ההשלכות של תקיפה אפשרית נגד תשתיות האנרגיה של הרפובליקה האסלאמית.

בהודעה שפרסם טען מוחבי כי איראן מסוגלת לשקם במהירות כל נזק שייגרם למתקני האנרגיה שלה, אך הזהיר כי תגובתה לתקיפה כזו תהיה קשה במיוחד.

"כל מתקפה על תשתיות האנרגיה של איראן, אף שהן יתוקנו מיד בידי המדענים הצעירים שלנו, תהפוך את השטחים הכבושים לאדמה חרוכה לנצח ותבריח את מי שהשתלטו עליהם למדבר סיני", כתב מוחבי.

בהמשך הוסיף איום קצר: "העולם יראה מה יקרה".

גם שר החוץ עראקצ'י התייחס לאיומיו של טראמפ וכתב: "בפעם האחרונה שרצית לסיים את העבודה איראן צמחה חזקה יותר. רוצה לנסות שוב את מזלך? בבקשה. אבל תיזהר - גם לנו יש עבודות שעוד לא סיימנו".

השר עבאס עראקצ'י תקף גם את ראש הממשלה: "נתניהו גורר את ארה"ב למלחמה נוספת כדי להתמחק מהכלא, לא משנה מה ההשלכות עבור ישראל ועבור טראמפ".