סגן נשיא ארה"ב בהודעה עם השלכות לישראל: "אולי זה לא יקרה"

סגן הנשיא של דונלד טראמפ, ג'יי די ואנס, סומן ארוכות כאחד מהשמות המובילים לקראת ריצה לנשיאות ב-2028 עם סוף כהונתו של הנשיא דונלד טראמפ, אך הפתיע רבים כאשר הודיע כי ייתכן ולא ירוץ לנשיאות בסוף הקדנציה של טראמפ.

ואנס אמר את הדברים בשיחה עם כתבים, והפתיע רבים שסימנו אותו, לצד מרקו רוביו, כאחת משתי אפשרויות ריאליות לרשת את הנשיא טראמפ בהנהגת המפלגה הרפובליקנית. זאת למרות הדאגה בקרב גורמים בכירים במפלגה ובישראל מקשריו של ג'יי די ואנס עם הימין העמוק ובחלקו האנטישמי.

רבים בישראל סימנו את עלייתו של ואנס להנהגת המפלגה בתור הרגע בו ישראל עלולה לאבד את מעמדה, אפילו בקרב המפלגה הרפובליקנית, כאשר שמו של ואנס נקשר עם אנשים כמו טאקר קרלסון, משפיען אנטישמי מוביל, איתו לסגן הנשיא יש ידידות אישית קרובה על פי דיווחים רבים.

ואנס אף הביע לעיתים זעם כנגד ישראל ואף נזף בפוליטיקאים ומנהיגים בה באופן גלוי ופומבי.

במידה וואנס לא היה המועמד הרפובליקני לנשיאות 2028, ובמקום זאת דמויות כמו מרקו רוביו יקחו את המושכות, ייתכן שלישראל יהיה את הזמן הדרוש לשקם את הקשרים עם צעירי המפלגה, לפני שתפיסות אנטישמיות או אנטי-ישראליות ינטעו בה שורש כמו במפלגה הדמוקרטית.