האחיינית ראתה ידיעה על שיא עולמי - ואז בת ה-99 שברה אותו

הלגה דאפי, בת 99, נקשרה השבוע לחלקה העליון של כנף מטוס דו-כנפי קטן והמריאה מעל שדה התעופה רנדקום שבגלוסטרשייר, אנגליה. כשנחתה חיכה לה שופט מטעם גינס, וויל מנפורד, עם תעודה רשמית: היא האדם המבוגר בעולם שביצע "הליכת כנף".

הכול התחיל בידיעה בחדשות. האחיינית שלה, ג'קי רוז, ראתה כתבה על השיא הקודם והבינה שגם דודתה יכולה. גם הצוות בבית האבות שבו היא גרה, בעיר דוויזס שבווילטשייר, עודד אותה ללכת על זה, ולפי אחד הדיווחים, דווקא אחד מאנשי צוות הלילה הציע לה את הרעיון.

"הליכת כנף" היא מופע אווירי ותיק: מבצע הפעלול נקשר מחוץ למטוס קטן, בדרך כלל על גבי הכנף העליונה, בזמן שהמטוס טס.

השיא ההוא היה של בטי ברומג', שבאוגוסט, בגיל 97, הפכה לאישה המבוגרת בעולם שעשתה זאת. התואר הכללי החזיק ותיק מלחמה בריטי בשם היזמן, שטס במאי בגיל 98 ו-357 ימים, אחרי כמעט שנה של הכנה עם מאמן כושר.

דאפי, שעבדה רוב חייה כאחות, לא ידעה בכלל במה מדובר. "לא היה לי מושג מה זה", סיפרה. היא סובלת משחיקת מפרקים ומברך ימין פגועה, וחששה מהעלייה למטוס.

הטיסה תוכננה במקור ל-23 בספטמבר, יום הולדתה ה-99, אבל נדחתה, וניסיון קודם בוטל בגלל תקלה הנדסית במטוס. כשהמריאה לבסוף היא הייתה בת 99 ו-21 ימים, ונשארה באוויר יותר מחמש דקות.

"זו הייתה תחושה שונה מכל מה שהרגשתי אי פעם", סיפרה. "לא פחדתי, כי כל כך חיכיתי לזה". וגם: "הרגשתי בטוחה". דאפי היא הבכורה מבין שבעה ילדים, ואמרה שהיא חושבת שאביה, שתמיד ציפה מילדיו לתת את המיטב, היה גאה מאוד בבכורה שלו.