נתניהו ניסה להיפגש עם הרב טאו - ונדחה

ראש הממשלה בנימין נתניהו מנסה למנוע אובדן קולות בגוש הקואליציה בבחירות הקרובות, ובמסגרת המאמצים נעשה ניסיון לתאם פגישה בינו לבין הרב צבי טאו, נשיא ישיבת הר המור והפטרון הרוחני של מפלגת נעם בראשות חבר הכנסת אבי מעוז.

לפי פרסום ראשון של אמיר אטינגר ב-ynet, גורמים בלשכת נתניהו פעלו בימים האחרונים לתיאום הפגישה, בניסיון להביא לפרישת נעם מהמרוץ. על פי הערכות המובאות בדיווח, התמיכה במפלגה עשויה להסתכם באלפי קולות (כחצי מנדט), ולכן התמודדותה מעוררת חשש בגוש הקואליציה מפני אובדן קולות.

אלא שבסביבת הרב טאו הבהירו כי פרישת המפלגה אינה עומדת על הפרק/ "נתניהו ניסה לפנות לרב, אך נענה כי אם מטרת הפגישה היא להביא לפרישת מפלגת נעם לישראל מהמרוץ, הדבר אינו עומד על הפרק" מסרו גורמים בסביבת הרב לynet.

עוד נמסר כי הרב טאו סבור שעל נעם להמשיך בהתמודדות עד הסוף, כדי להיאבק על שמירת הזהות היהודית של מדינת ישראל ועל החינוך של ילדי ישראל.

לא רק מפלגת נעם

בהמשך הפרסום בynet, מוסיפים כי המאמצים למנוע אובדן קולות אינם מתמקדים בנעם בלבד. אנשי נתניהו, לצד גורמים בסביבת יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', מפעילים לחצים גם על מפלגות חרדיות קטנות שעשויות שלא לעבור את אחוז החסימה.

במוקד המאמצים נמצאת מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר, שעל פי הסקרים המוזכרים בדיווח עשויה לגרוע מהגוש כמנדט. עומר רחמים, מנהל הקמפיין של הציונות הדתית ויועצו הקרוב של סמוטריץ', נפגש עם לייטנר בניסיון לקדם משא ומתן על פרישת המפלגה. גם בכירים בלשכת נתניהו שוחחו עמו והעלו הצעות לדרכים שבהן יוכל להשפיע על הציבור החרדי אם יסכים לפרוש.

למרות הלחצים, במפלגת "הציבור החרדי" אומרים כי בכוונתם לרוץ עד הסוף. לפי הדיווח, המאמצים כוללים גם מפלגות חרדיות קטנות נוספות, בהן אח"י של הרב אברג'ל ומפלגת "צבע שחור".