אחת ולתמיד: לא, איזנקוט ודומיו לא מייצגים מזרחים

מתי בפעם האחרונה שמעתם את גדי איזנקוט מדבר כנבחר ציבור על אתגרי הפריפריה, על עוולות הקיבוצים, או על אי-השוויון המשווע ברבים מתחומי החיים?

מתי שמעתם משהו מהרמטכ"ל לשעבר על האפליה המובהקת בזרועות צה"ל , כמו חיל האוויר, אשר כרבע מכל מחזור קורס טייס הוא אח, בן או בן דוד של טייס אחר. או חיל המודיעין אשר עדיין על פי דיווחים רבים מתנהל בשיטת קידום מקורבים ומינוי בסגנון חבר מביא חבר? ומתי שמעתם אמירה דומה מנעמה לזימי? מתי בפעם האחרונה מישהו מהם ניצב לצד הציבור המזרחי, ולא לצד הקולקטיב האשכנזי-ממסדי?

גדי איזנקוט ונעמה לזימי, כמו רבים אחרים בשמאל הישראלי, הם מזרחים בשם ובשושלת בלבד. הם אינם מייצגים תפיסה מזרחית, אינם מדבררים את מצוקות הפריפריה, ואינם תומכים במאבקים לשוויון, כמו מחאת נחל האסי ומאבקים מרכזיים נוספים נגד אפליה. הם נזכרים במזרחיותם רק כשזה משתלם פוליטית ככלי נשק נגד נתניהו, וגם אז, כמס שפתיים בלבד.

סקירת הקריירה הפוליטית של השניים מוכיחה: בכל צומת שבו הציבוריות התפלגה בין עממי-מזרחי לבין ממסדי-אשכנזי, איזנקוט ולזימי אצו ורצו כל הדרך כדי להתייצב בצד ההפוך מזה שבו עומד הרוב המוחץ של הציבור המזרחי.

מחאת קפלן, שהייתה כל-כולה מרד, אפילו אפשר לומר סוג של אינתיפאדה, של השכבה הסוציולוגית האשכנזית הוותיקה נגד הממשלה המזרחית ביותר שנבחרה אי-פעם ונגד ניסיונותיה לקדם שוויון וייצוג הוגן, זכתה לתשבחות חמות מאיזנקוט בזמן ששרפה את רחובות המדינה. הוא תמך בה, בכאוס שחוללה ובסרבנות של משתתפיה בכל במה אליה הגיע.

ונעמה לזימי, אותה "ילדה מזרחית מהפריפריה", התייצבה בחזית המחאות כעלה תאנה וכמגן אנושי מזרחי לאחוסָלִים שעמדו מאחוריה. אלא שבניגוד לאחרים שנעשה בהם שימוש ציני ונזרקו הצידה ברגע שפג תוקפם (כמו עינב צנגאוקר), לזימי הייתה פעילה אקטיבית, עד כדי תיעודים שלה בלב העימותים, ההצתות וההתפרעויות מול שוטרים.

חשוב להדגיש, מותר להיות מזרחי ואיש שמאל. מותר להיות מזרחי וממסדי, ומותר אפילו לסלוד מתפיסות פוליטיות מזרחיות מסוימות. אנחנו במדינה דמוקרטית (עם כוכבית וד' קטנה). אבל אי-אפשר לקבל ניסיון להמליך מזרחים שעומדים בניגוד גמור לרוב הציבור המזרחי, רק מפני שהם מזרחים. זוהי גזענות בוטה וניסיון ציני לנצל את המבנה התרבותי והפוליטי המזרחי.

כשהמוני מזרחים צעדו בדרישה להנגיש את נחל האסי לציבור הרחב (כמתחייב בחוק שחור על גבי לבן), איזנקוט, שכבר היה אזרח וחופשי להתבטא כרצונו, והיה דמות מוכרת ומכובדת, הפנה עורף ושתק. כך עשו גם אחרים מה"חבורה המזרחית" של השמאל, שנזפו בפעילים וקראו להם "מוסתים" ואף רמזו כי הם מופעלים על ידי הליכוד.

האמריקאים אוהבים להגיד: אם זה נראה כמו ברווז, שוחה כמו ברווז ומגעגע כמו ברווז: זה ברווז.

במופע של התנשאות, פטרונות וזלזול בלתי פוסק, הממסד בישראל מנסה למכור לנו שלמרות וזה צועד כמו שמאל אשכנזי, תומך במחאות של השמאל האשכנזי ומדברר את טענות השמאל האשכנזי, זה בכלל המנהיג החדש של הציבור המזרחי.