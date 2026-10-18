צרפת בוערת: הנשיא מקרון בנאום חירום לאומה

הנשיא הצרפתי עמנואל מקרון יוצא לראשונה לאומה, מאז שהתחיל גל הפרעות האלימות חסרות התקדים ברחבי הערים הגדולות במדינה.

במהלך הימים האחרונים נראו בצרפת מתוני אלימות חסרי תקדים, בזמן שהנשיא הצרפתי והממשלה הצרפתית שמרו על שתיקה צורמת למרות המצב הקיצוני.

רבים מהלילות והימים האחרונים ראו את פריז בוערת, את מרסיי מתפרקת ואת ליון נבזזת, אך השלטונות בצרפת שמרו על שתיקה, בזמן שפורעים בני נוער ומהגרים בזזו, שרפו תקפו והשמידו מכל הבא ליד, מקרון עצמו עמד גם הוא בלב הסערה כאשר נתפס נהנה משמפניה ומופע מיוחד של הזמרת סלין דיון בזמן שרחובות בירתו בערו.

כעת יוצא מקרון לאומה ומבטיח יד קשה כנגד הפורעים: "כולנו חשים הערב בושה גדולה, זה בלתי נסבל לראות את רחובותינו נשדדים. מי שהרס ייאלץ תשלם, מי שבזז ייאלץ להחזיר" הבטיח הנשיא לעם הצרפתי, אך רבים סקפטיים, כולל תומכיו של הנשיא עצמו.