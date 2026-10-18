סקר דרמטי: גוש איזנקוט נוגע ב-61

מוקדם יותר הערב פנתה הרשימה המשותפת אל גוש איזנקוט בהצעה לשתף פעולה כנגד גוש הימין במטרה להביא להדחתו של נתניהו, כעת נראה שהמספרים מסתדרים לתוכנית על השולחן.

על פי תוצאות הסקר, אילו הבחירות היו מתקיימות היום, תמונת המנדטים הייתה נראית כך:

ישר! : 23 מנדטים

הליכוד (בנימין נתניהו): 21 מנדטים

יחד : 12 מנדטים

הדמוקרטים : 9 מנדטים

ש"ס: 8 מנדטים

עוצמה יהודית : 8 מנדטים

הרשימה המשותפת: 8 מנדטים

ישראל ביתנו: 8 מנדטים

הציונות הדתית - זהות (בצלאל סמוטריץ'): 7 מנדטים

יהדות התורה: 7 מנדטים

רע"ם: 5 מנדטים

הנדל וזליכה: 4 מנדטים

על פי מצבת מנדטים זו, גוש איזנקוט יחד עם הנדל וזליכה, שעוברים את אחוז החסימה בסקר בניגוד למפלגת עמך ישראל של עופר וינטר, מביאים את גוש מתנגדי נתניהו אל 56 מנדטים, ובמידה ויקיימו שיתוף פעולה או שילוב בממשלה עם מפלגת רע"מ, יוכלו להשיג רוחב פרלמנטרי של 61 מנדטים.

זאת עוד עם תמיכה אפשרית מבחוץ של הרשימה המשותפת, אשר הציעה לאיזנקוט מוקדם יותר הערב תמיכה חקיקתית ישירה בתמורה לאופק מדיני לפלסטינים, עצירת הריסות המבנים הבלתי חוקיים ביישובים ערביים וקידום פעולות בקשר לפשיעה הערבית.