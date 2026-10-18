איראן מסמנת מטרות במפרץ: שוק ה-AI בסכנה מיידית

האיראנים חוזרים לאיים על שוק הבינה המלאכותית העולמי, בעקבות הדיווחים על חזרה אפשרית ללחימה והכנות צבאיות מתקדמות מצד ארצות הברית.

לפני זמן קצר הודיע מוחמד קאליבאף, יושב ראש הפרלמנט האיראני, כי כל מתקפה על תשתיות באיראן תגרור מתקפה על תשתיות המפרץ, וכי לא רק זה, איראן מתכוונת להתחיל ו'לאכוף' את השימוש בבינה מלאכתותית במפרץ.

קאליבאף הודיע ברשתות החברתיות: "רשות נתוני מפרץ הפרס מגיעה. לממשלות, קרנות וחברות באזור: אתם מתבקשים בנימוס לא להעניק משאבים לכל חברת AI או נתונים המסייעת לפלישות או להריגת ילדים".

הוא המשיך והוסיף כי כל שימוש במתקני הבינה באזור המפרץ לסיוע למדינות עוינות, יענה ב'אכיפה' מצד המשטר: "ללא סיוע במימון, מניות, קרקע ואנרגיה. סייעו להם ותתמודדו עם אכיפתנו".