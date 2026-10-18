ההצעה של המשותפת לאיזנקוט: הדחת נתניהו תמורת אופק לפלסטינים

נערכים למו"מ: יו"ר סיעת הרשימה המשותפת אחמד טיבי הציג הערב (ראשון) את תכנית המפלגה ליום שאחרי הבחירות, כשחשף כי המפלגה תתמוך במועמד האופוזיציה לראשות הכנסת ותקדם את "חוק הנאשם" עוד לפני הקמת הממשלה. במקביל, טיבי הציג את דרישות הרשימה המשותפת לתמיכה במהלכים של האופוזיציה.

"לא נאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר. נפעל להדחת אמיר אוחנה, ונקדם את חוק הנאשם עוד לפני הקמת ממשלה" הבהיר טיבי. "המשותפת מציעה 'רשת ביטחון' - קודם כל עבור בני עמנו - תמורת התחייבויות: קבלת תוכנית המשותפת למיגור האלימות והפשיעה, עצירת הריסות הבתים, וחתירה לאופק מדיני".