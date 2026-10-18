עמית סגל: זה מה שהסקרים של טראמפ מראים

מערכת הבחירות מקבלת תפנית בינלאומית דרמטית: הפרשן הפוליטי הבכיר של חדשות 12, עמית סגל, התייחס באולפן להודעת התמיכה המרעישה של נשיא ארצות הברית בראש הממשלה בנימין נתניהו, והסביר את ההקשר הפוליטי שעומד מאחורי המהלך האמריקאי הבלתי שגרתי.

"זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של היחסים בין שתי המדינות ב-26 מערכות בחירות שבה נשיא אמריקאי מכהן תומך במפורש בראש ממשלה", הדגיש סגל. סגל השווה זאת למערכות בחירות קודמות (כמו ב-2019 וב-2020) שבהן טראמפ אמנם העניק לנתניהו מחוות מדיניות גדולות – דוגמת ההכרה בגולן או עסקת המאה – אך מעולם לא יצא בהודעת תמיכה מפורשת, פומבית וישירה במהלך הקמפיין עצמו.

לדברי סגל, מה שהביא את הנשיא האמריקאי לשבור את הכלים ולתת את הרוח הגבית הזו הוא דווקא המגמה החיובית שניכרה בסקרים עבור הליכוד לאחרונה: "מה שהשתנה זה שהסקרים שהבית הלבן ערך או בחן הראו התחזקות של ננתניהו בשבוע שעבר". טראמפ מזהה את המומנטום ומבקש להבטיח את ניצחונו של מי שהוא רואה כשותף המרכזי שיוביל קו תקיף מול איראן.