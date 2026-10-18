נתניהו מפציר במתלבטים: הקשיבו לטראמפ, יחד נחסל את איראן

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם לפני זמן קצר סרטון על רקע הבעת התמיכה בו בבחירות מצד הנשיא טראמפ, והפציר בתוקף במצביעים אשר עדיין מתבלטים לבחור בו ובהמשך השותפות עם הנשיא טראמפ והישגיה.

בדבריו קרא ראש הממשלה למתלבטי הבחירות להקשיב בתשומת לב לנשיא דונלד טראמפ ולדבריו בקשר לאיראן, והפציר בהם בתוקף לתת את אמונם בו ובשותפות עם טראמפ, על מנת להשלים את המשימות שעוד נותרו לשניים, כך לדברי נתניהו.

נתניהו פתח את דבריו וקרא: "אני רוצה לפנות הערב לאזרחי ישראל שעדיין מתלבטים עבור מי להצביע. אני מבקש שתקשיבו היטב לדברים שאמר הערב הנשיא טראמפ. הוא נתן תמיכה בלתי מסויגת בי, והוא הסביר גם למה. הוא אמר שעשינו דברים נפלאים יחד: כתשנו את איראן, כתשנו את הציר האיראני, הרחקנו את האיום המיידי של פיצוצות גרעין עלינו".

ראש הממשלה המשיך מיד והסביר כי למרות המכות עם איראן, מלאכתם של השניים עוד לא תמה: "אבל יש עוד משימה להשלים, והוא אמר שאת ההשלמה הזאת הוא יעשה יחד עם ידידכם הנאמן. הוא אמר: "אני לא יכול לעשות את זה עם מישהו אחר, אבל השותפות בינינו שעשתה כל כך הרבה דברים, היא תימשך כדי להשלים בשנתיים הקרובות, ואולי לפני כן, את חיסול האיום האיראני".

נתניהו המשיך והודיע כי זה הוא השיקול החשוב ביותר כעת: "ואני אומר לכם אזרחי ישראל, זה השיקול הגדול ביותר. כל שאר הדברים – יש דברים חשובים, אבל זה הקיום שלנו. זה הקיום, עצם הבאחת נצח ישראל, זה מה שעומד על הפרק בבחירות האלה".

ולבסוף הדגיש את הקשר המיוחד בין שני המנהיגים: "והנשיא טראמפ אומר: "אני אעשה את זה", והוא אומר שהוא יעשה את זה רק אם שנינו נעשה זאת יחד. ולכן אני מבקש מכם, תקשיבו לו, תשקלו את הדברים ותצביעו עבורי, תצביעו מחל".