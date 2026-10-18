איזנקוט בתגובה ראשונה נגד טראמפ: רק העם יחליט

יו"ר מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט שמר על כבודו של הנשיא טראמפ, אך יצא כנגד תמיכתו בראש הממשלה ורמז כי ייתכן ומדובר בהתערבות בבחירות.

בראיון שקיים לפני זמן קצר עם שדרנית חדשות 12, קרן מרציאנו, הסביר איזנקוט כי למרות הכבוד שהוא רוחש לנשיא ולארה"ב, רק אזרחי ישראל יקבעו מי יהיה ראש הממשלה.

במסגרת שיחה עם מרציאנו, מסר איזנקוט כך: " יש לי הערכה רבה לטראמפ אבל רק אזרחי ישראל יחליטו".