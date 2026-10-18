בן גביר: "נתניהו התחייב לאירופה שלא אהיה בממשלה"

בן גביר ( סרוגים )

עימות בקואליציה: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען הערב (ראשון) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר מסר למנהיגי מדינות באיחוד האירופי לפיו בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה הבאה אחרי הבחירות. בדבריו תקף את המהלך ואת הניסיונות של הליכוד לפגוע בעוצמה יהודית.

"את הדברים הבאים אני אומר בצער עמוק, אחרי שתקופה ארוכה שמעתי דיווחים כאלו, אבל התפללתי שהדברים אינם נכונים" אמר בן גביר בהצהרה לתקשורת. "לפי מידע בדוק ומאומת שהגיע לידיי בימים האחרונים, לשכת ראש הממשלה התחייבה באופן רשמי לשורה של מדינות באיחוד האירופי, שבן גביר לא יהיה בממשלה הבאה". לטענתו, "לא מדובר במסרים עמומים, אלא במסר מפורש שהועבר לאותן מדינות - בין אם לשרי החוץ ובין אם דרג מעל, שראש הממשלה לא מתכוון להכניס אותי לממשלה הבאה". "אני אומר לך, אדוני ראש הממשלה: חבל על המאמץ, אל תבנה על לגיטימציה מהשמאל!" הבהיר. "אם תכריע ותביס את אויבינו, אם תציל את הדמוקרטיה הישראלית מהפיכת המשפטנים, אם תנהיג מדיניות ימין אמיתית - ההיסטוריה היהודית תזכור אותך לטובה יותר מכל מנהיג אחר. אל תבנה על השמאל ששפך את דמך עשרות שנים, הם ישנאו אותך לעולם ועד. חבל לך על המאמץ. ביבי צריך בן גביר חזק, לא איזנקוט חזק!"

בסיכום בן גביר פנה באופן ישיר לנתניהו: "ידידי ראש הממשלה, אתה יודע היטב את העובדות, כשחבריך בליכוד ניסו לעשות לך פוטש להדחה - אני זה שמנעתי את זה. אמרת לי אז, שאתה יכול לסמוך עלי יותר מעל חבריך בליכוד".

"לצערי, מה שהליכוד מנסה לעשות כעת, זה להוריד את עוצמה יהודית לחמישה מנדטים, וזה לצערי דבר שמסכן באופן ישיר את שלטון הימין" סיים. "אני אומר לליכוד: אם תפגעו בעוצמה יהודית, אתם עלולים לגרום לבוחרים שלנו להישאר בבית. בוחרי בן גביר לא ייצאו להצביע למפלגות אחרות. בן גביר חזק - זו התקווה והסיבה של מאות אלפי בוחרי ימין לצאת ולהצביע".

מהליכוד נמסר בתגובה כי "בן גביר ממשיך בספינים פוליטיים שקריים והירי בתוך הנגמ״ש. ההפך הוא הנכון, ראש הממשלה הבהיר שכל ממשלה תכלול את בסיס השותפים של הקואליציה הנוכחית, וכל מפלגה ציונית תוזמן להצטרף על בסיס קווי היסוד שלנו וההרכב הנוכחי. עכשיו חייבים להצביע מחל כדי למנוע ממשלת שמאל של איזנקוט עם המפלגות הערביות, יאיר גולן, ליברמן ובנט, ולהשלים את המלאכה הבטחונית הנדרשת יחד עם ידידינו האמריקאים".