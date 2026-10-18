הטמפ' קורסות; גשם ורוחות: תחזית מזג אוויר

( Nadim Mahmud - Himu / שאטרסטוק )

מזג אוויר ימשיך להיות חורפי עם טמפ' שלא נראו הרבה זמן. יירדו גשמים מלווים ברוחות חזקות.

יום שני: מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. יום שלישי: מעונן חלקית עד מעונן. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.

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יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.

יום חמישי: בהיר עד מעונן חלקית. הטמפרטורות יעלו במידה ניכרת והלחות תרד בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה שם חם מהרגיל. משעות הצהריים ינשבו רוחות צפוניות יתערות לאורך מישור החוף.