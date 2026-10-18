נתניהו בתגובה ראשונה לתמיכה של טראמפ

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב כעת (ראשון) לפוסט התמיכה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, כשבדבריו הודה לו על התמיכה לקראת הבחירות.

"תודה לך, הנשיא טראמפ, על התמיכה האדירה והעבודה המשותפת" כתב נתניהו ברשתות החברתיות. "יחד נשלים את המשימה!"

כאמור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב על תמיכתו בנתניהו בפוסט ארוך שכתב ברשת החברתית שלו, Truth Social. לדבריו, "בנימין נתניהו היה ראש ממשלה לוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה שלה בת ה־51 שנה: ״מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול'".

"איזו מדינה יכולה לשרוד כאשר מאפשרים להשמיע אמירות כאלה, שהרי בסופו של דבר הן תמיד מתגשמות?" שאל. "זו הייתה רק שאלה של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה לפועל את הסיסמה המאיימת הזאת. אולם היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה כלכלית, ואם לא תשנה את דרכיה במהירות, בקרוב נשלים את המלאכה".

לטענתו, "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת. בנימין נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק לנוכח התנגדות אדירה, לרבות התנגדות שהגיעה אפילו מתוך ישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד, ולמעשה אף שגשג!"

"צפיתי בביבי בתקופות הקשות ביותר. גברים ונשים רגילים היו קורסים תחת הלחץ במצבים כאלה — אבל ביבי לא קרס. למעשה, הוא רק התחזק, והוא שומר על אותה עוצמה גם כיום" סיכם. "זהו סוג השותף שארצות הברית של אמריקה דורשת מישראל — מדינה שהיא עשתה למענה רבות כל כך. אנא ראו במכתב זה הבעת תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בבנימין נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש לראשות ממשלת ישראל. ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם!".