טראמפ מודיע: תומך בנתניהו לראשות הממשלה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, פרסם במפתיע וללא הודעה מוקדמת, הודעת תמיכה נמרצת וחמה לראש הממשלה נתניהו לקראת הבחירות, והודיע על הגיבוי שלו בו כמועמד המובהק מטעמו לראשות ממשלת ישראל.

טראמפ פתח את הודעתו וכינה את נתניהו 'ראש ממשלה לוחם' ותיאר את מאבקו באיראן כקריטי להישרדות ישראל: "לעם ישראל הגדול, ביבי נתניהו היה ראש ממשלה ולוחם דגול, ושותף גדול עוד יותר לשלום במאבק נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן, עם הקריאה בת ה-51 שלה: "מוות לישראל, מוות לאמריקה! נשמיד את השטן הקטן ואת השטן הגדול."

טראמפ המשיך ותיאר כי ישראל הייתה ניצבת בסכנה קיומית שייתכן והייתה מתממשת ללא הפעולות המשותפות שלו ושל נתניהו, וכי לשניים נותרה עוד עבודה במערכה נגדה: "איזו מדינה יכולה לשרוד כשמותר להגיד דברים כאלה, מכיוון שבסופו של דבר, הם תמיד מתבררים כנכונים? זה היה רק עניין של זמן עד שאיראן הייתה מוציאה אל הפועל את הביטוי הבלתי נתפס הזה, אבל היא הושמדה באופן שיטתי, הן מבחינה צבאית והן מבחינה פיננסית, ואלא אם כן הם ישנו את דרכיהם במהירות, נסיים את העבודה בקרוב".

הנשיא האמריקאי אף רמז בלחישה כי ללא נתניהו, הדברים לא היו קוראים, והמלאכה לא תסתיים: "אם לישראל יש את המנהיג הלא נכון, שהוא כל אחד חוץ מביבי, אמריקה תיאלץ לעשות את העבודה הזו בעצמנו, ואני לא נוטה לעשות זאת".

טראמפ שיבח את תפקודו של נתניהו במהלך המלחמה ומול מה שתיאר כהתנגדות עצומה מבית ומחוץ: "ביבי נתניהו היה חזק, אמיץ ומבריק מול אופוזיציה עצומה, כולל זו שמגיעה אפילו מישראל עצמה. למרות כל זאת, הוא החזיק מעמד ולמעשה אף שגשג! צפיתי בביבי מזמנים קשים ביותר. גברים או נשים רגילים במצבים כאלה היו נובלים תחת הלחץ — אבל ביבי לא נבל, הוא למעשה התחזק, ושומר על אותו כוח גם היום".

וקבע כי זה השותף איתו ארצות הברית רוצה להמשיך ולעבוד איתו, וקבע בנחרצות כי הוא מגבה ותומך את נתניהו באופן מוחלט בבחירות הקרבות: "זהו סוג השותף שמדינת ארצות הברית דורשת מישראל, מדינה שלמענה היא עשתה כל כך הרבה. אנא ראו במכתב זה תמיכה מלאה ומוחלטת שלי בביבי נתניהו במרוץ הקרוב שלו לבחירה מחדש כראש ממשלת ישראל. ביבי נתניהו לעולם לא יאכזב אתכם! תודה על תשומת הלב לעניין זה".