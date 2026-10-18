גיא פלג תוקף: "אתה כל כך עלוב"

( יונתן זינדל, פלאש 90 )

העיתונאי גיא פלג התייחס בתוכניתו ברדיו 103fm לדבריו הבוטים של מגיש 'הפטריוטים' ינון מגל כלפי הרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, ובחר לשלוח לעברו גינוי חריף, נחרץ ובלתי מתפשר.

"כתבתי, אמרתי, הדגשתי – שוב לא מדובר בפליטת פה, זה הביביזם במלוא כיעורו", פתח פלג את מונולוג התגובה שלו. "התכוונתי בדיוק למה שהתכוון השופר הביביסטי – מגדף המשפחות השכולות. הוא אכן לא התכוון לקוף במובן של הקבלה לחיה קוף, זה היה מובן מיד. הביביסט התכוון לביטוי מושאל מהעולם התחתון, שבו לוקחים אדם רפה שכל ושמים אותו בקדמת הבמה כדי להסתיר את זהותם האמיתית של בעלי העסק הפלילי". פלג המשיך והסביר מדוע ההבהרה שהגיעה לאחר מכן אינה מקלה בחומרת הדברים, אלא היפוכו של דבר: "דווקא ההסבר חמור עוד יותר בעיניי מהפירוש המילולי. הרי אם הביביסט היה מכנה את איזנקוט קוף, פשוטו כמשמעו, ניתן היה להתייחס לכך כגידוף, סגנון ירוד, אמירה שנאמרה בלהט שידור והיה ניתן לקבל איזושהי התנצלות. אבל כאן יש משהו הרבה יותר עמוק".

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"קוף מרוקאי משמע שאיזנקוט כאילו הוא אדם עלוב, חסר כל כישורים, שהגיע לאן שהגיע רק כי הוא מרוקאי", תקף פלג בחריפות. "גם בציבור המזרחי שרוצה פרונט מרוקאי מזלזלים – כי בעצם לוקחים איזשהו כלומניק ועל ידי זה יוצאים ידי חובה. זו לדעתי, רבותיי, גזענות בזויה, עלובה ופטרוניזם מתנשא. תתפלא שופר, יש מרוקאים שהגיעו לעמדות השפעה ולעמדות בכירות בשל כישורים, אומץ ליבם ויכולותיהם יוצאות הדופן".

בסיום דבריו יצא פלג להגנתו של הרמטכ"ל לשעבר והחמיא לאופיו ופועלו: "כזה הוא הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. אף אחד לא הצניח אותו לתפקידים בכירים בצבא כי רצו רמטכ"ל מרוקאי. כל שותפיו מתארים אותו כאמיץ, ערכי, מעמיק, חכם, צנוע ורחב לב. מה לך ולתכונות הנאצלות האלה? אתה כל כך עלוב וכל כך שפוט שאינך יכול לראות את כל זה? אלה פניו المכוערים של הביביזם. יש לנו שבוע לשלוח אותם הביתה".