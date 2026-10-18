בצל החשש מהסלמה: ההנחייה החריגה של הרמטכ"ל ליום הבחירות

הרמטכ"ל אייל זמיר ( דובר צה"ל )

נערכים לתקיפה אפשרית? הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להטיל עוצר יציאות בצה"ל ביום הבחירות לכנסת ה-26 - כך דווח כעת (ראשון) בחדשות 12. ההחלטה התקבלה בעקבות החשש מהסלמה ביום הבחירות, וכן על רקע האפשרות שארגוני טרור ינסו לבצע פיגועים במטרה להשפיע על מערכת הבחירות ב-27 באוקטובר.

לפי הדיווח, ההחלטה על עוצר היציאות התקבלה בתום הערכת מצב והיערכות ביטחונית, שבמהלכן נבחנה האפשרות לניסיונות פיגוע דווקא ביום הרגיש. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות מדובר צה"ל נמסר כי "כחלק מהערכת מצב שוטפת בצה״ל בכלל זירות הלחימה ניתנה פקודת התראה לסד״כ יבשתי נוסף לכוננות. החלטה בעניין טרם סוכמה ותסוכם בהמשך השבוע". במקביל, גורם צבאי אמר כי בחינת האפשרות לעוצר יציאות הייתה חלק מההיערכות לשבוע הבחירות - לא לאור התרעה קונגרטית מיידית, אלא מתוך מוכנות ודריכות לאור רגישות התקופה".

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כזכור, רק בשבוע שעבר זמיר התייחס למתיחות הביטחונית והזהיר כי "לאור ריבוי ההתרעות בכל הזירות ורגישות התקופה, גבר פוטנציאל ההסלמה. על מנת לאפשר שליטה מבצעית טובה יותר בשטח, תגברנו את הסד"כ בכלל הגזרות, ובכלל כך הכנסנו את אוגדה 98 למרחב על מנת לחזק את הביטחון והיציבות בגזרה. תגברנו את הכוחות והעלינו את רמת המוכנות, ואנחנו ממשיכים להיערך למצב שבו ינסו להפתיע אותנו. בתקופה רגישה זו, עלינו לשמור על דריכות ומוכנות בכל זירה, לשמר חופש פעולה ולסכל איומים במהירות".

בנוסף, אמש ראש הממשלה בנימין נתניהו הזהיר מפני ניסיונות של אויבי ישראל להשפיע על תוצאות הבחירות. "כל אויבי ישראל – מניו יורק דרך ארדואן באיסטנבול, האטולות באיראן, חיזבאללה, חמאס ומנסור עבאס – כולם אומרים את אותו הדבר: נתניהו צריך להפסיד" טען. "יש ניסיון להתערב בבחירות ולנסות ליצור אירועים ביטחוניים כדי לשכנע את הציבור בישראל שההישגים אינם כבירים".

במענה לשאלה האם הוא חושש מפגיעה אישית או פיגועים, השיב: "הם מצהירים בפירוש שברצונם לחסל אותי. נעשה הכל כדי לסכל זאת, ואם ינסו לפעול – תבוא תגובה חריפה ביותר".