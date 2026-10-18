אסון בחופשה: ישראלי מהשומרון נהרג בתאונת דרכים בתאילנד

אסון בחופשה: גבר כבן 43, תושב היישוב עלי שבשומרון, נהרג היום (ראשון) בתאונת דרכים בזמן שהיה בחופשה באי קראבי שבתאילנד. לפי הדיווחים, הישראלי נפגע ונהרג בזמן שרכב על אופנוע.

בעקבות הדיווחים, צוות החטיבה הבינלאומית של זק"א החל לפעול יחד עם משרד החוץ במטרה להביא את הנפטר לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. "מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת" אמר מנהל החטיבה ברוך נידאם. "יחד עם שליח חב״ד המקומי, הרב נחמיה וילהלם, הם פועלים מול הגורמים המקומים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה".

ממשרד החוץ נמסר כי "משרד החוץ מביע את צערו על מותו של האזרח הישראלי בתאונת אופנוע בתאילנד ומשתתף בצערה הכבד של המשפחה. קונסול ישראל בבנגקוק והמחלקה לישראלים בחו”ל במשרד החוץ מלווים את המשפחה בשעתה הקשה ופועלים בתיאום עם הרשויות הרלוונטיות בתאילנד ובישראל, במטרה להשלים את ההליכים הנדרשים ולהביא את המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי".