סמוטריץ' מטיל פצצה: "לא שולל ישיבה תחתיו"

בצלאל סמוטריץ' ( יונתן זינדל/פלאש90 )

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', התייחס לאפשרויות הפוליטיות ביום שאחרי הבחירות והציב את קוויו האדומים לגבי שיתוף פעולה עם גושים אחרים, כך על פי דיווח שפורסם היום ב'וואלה'.

במהלך מפגש שקיים עם תושבים בפתח תקווה, נשאל סמוטריץ' האם יסכים להצטרף לממשלה בראשות גדי איזנקוט במידה והאחרון ינצח בבחירות. "אני לא עוזב את גוש הימין", הבהיר סמוטריץ' והוסיף כי אינו פוסל תרחיש של ממשלה רחבה: "אם הם רוצים להקים ממשלה עם נתניהו ואיתי – אפשר. אבל בכל מקרה אני לא עוזב את גוש הימין. לא אתן לציונות הדתית להיות 'הומלסית'. המציאות היא שאנחנו מדברים על אחדות והם מחרימים אותנו".

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בנוסף, הצהיר סמוטריץ' על כוונתו להמשיך ולהחזיק בתיק האוצר גם בקדנציה הבאה, תוך הרחבה משמעותית של סמכויותיו. "אמשיך במשרד האוצר לקדנציה נוספת", אמר. "הפעם ניקח את רשות מקרקעי ישראל, ביחד עם מינהל התכנון, כמו שכחלון עשה. אני כבר עושה דוקטורט על אילו סעיפים ושינויים צריך לעשות כדי להוביל שינויים גדולים, ואיתם, ביחד עם משרד הנגב והגליל, נעשה שינויים גדולים בנגב ובגליל".